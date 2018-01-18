ABD Dünya Liderliğini Kaybediyor

ABD'nin liderliğinin onayın yüzde 10'dan fazla arttığı ülke sayısı ise sadece dört oldu. Bu ülkeler 17 puanlık artışla Liberya, 15 puanlık artışa Makedonya, 14 puanlık artışla İsrail ve 11 puanlık artışla Beyaz Rusya olarak sıralandı.

Ortalaması alınan 134 ülkenin 65'inde onay oranları keskin bir düşüş gösterdi. Bu ülkelerin çoğunun ABD'nin müttefiki olduğu da dikkat çekti.

ABD'nin liderliğini onaylamayanların ortalama oranı ise 15 puan artarak, yeni bir rekorla yüzde 43'e ulaştı.

Obama'nın başkanlığının son yılında bu oran yüzde 48 iken, Bush'un döneminde de yüzde 34 ile düşük bir seviyedeydi.

Gallup'un son anketine göre, 134 ülkede ABD'nin liderliğine duyulan beğeninin ortalaması yüzde 30'da kaldı. Bu oran, Trump'tan önceki başkanlar Barack Obama ve George W. Bush'un döneminin de altında.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'a göre, Donald Trump başkan seçildikten bu yana dünyada ABD'nin liderliğine duyulan takdir azaldı.

Ankete göre İsraillilerin yüzde 67'si ABD'nin liderliğini destekliyor. Bu oran Bush yönetimi dönemindeki destekle aynı. Gallup'un araştırması, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıdığı tarihten önce yapıldı; ancak Trump başkanlık kampanyası boyunca zaten bu vaatte bulunuyordu.

ABD'nin saygınlığını en fazla yitirdiği ülkeler ise Amerika kıtasından. Kıta ülkelerinin neredeyse tamamında bu oran yüzde 24'e düştü. Bu oran, Obama'nın görevdeki son yılındaki onay oranının neredeyse yarısı.

ABD'nin Avrupa karnesi de çok iyi değil. Onay oranı yüzde 25'te kaldı. Asya'da da oran yüzde 30'e düştü.

ABD'nin liderliğine en çok destek ise yüzde 51 ile Afrika kıtasından. Ancak bu oran, geçen yıllara eski başkanların dönemlerine göre de düşmüş durumda. Trump'ın geçen hafta Afrika ülkeleriyle ilgili kullandığı küfürlü ifade nedeniyle daha da düşebilir.

Anket ayrıca ABD'nin rakip olarak gördüğü Çin ve Rusya'yla aynı orana gerilediğini de ortaya koydu.

Gallup bu oranların, ABD'nin uluslararası nüfuzunu da etkilemiş olabileceğini açıkladı. Zira ankete göre Almanya yüzde 41 onay oranıyla en büyük küresel güç olan ABD'yi yerinden etti.