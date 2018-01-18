HABER

ABD Dünya Liderliğini Kaybediyor

18.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup’a göre, Donald Trump başkan seçildikten bu yana dünyada ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'a göre, Donald Trump başkan seçildikten bu yana dünyada ABD'nin liderliğine duyulan takdir azaldı.

Gallup'un son anketine göre, 134 ülkede ABD'nin liderliğine duyulan beğeninin ortalaması yüzde 30'da kaldı. Bu oran, Trump'tan önceki başkanlar Barack Obama ve George W. Bush'un döneminin de altında.

Obama'nın başkanlığının son yılında bu oran yüzde 48 iken, Bush'un döneminde de yüzde 34 ile düşük bir seviyedeydi.

ABD'nin liderliğini onaylamayanların ortalama oranı ise 15 puan artarak, yeni bir rekorla yüzde 43'e ulaştı.

Ortalaması alınan 134 ülkenin 65'inde onay oranları keskin bir düşüş gösterdi. Bu ülkelerin çoğunun ABD'nin müttefiki olduğu da dikkat çekti.

Kanada, Norveç, Belçika ve Portekiz'de 2016'da ABD'nin liderliği büyük oranda desteklenirken, son ankette ortalama 40 puan düşüş yaşandı.

ABD'nin liderliğinin onayın yüzde 10'dan fazla arttığı ülke sayısı ise sadece dört oldu. Bu ülkeler 17 puanlık artışla Liberya, 15 puanlık artışa Makedonya, 14 puanlık artışla İsrail ve 11 puanlık artışla Beyaz Rusya olarak sıralandı.

Ankete göre İsraillilerin yüzde 67'si ABD'nin liderliğini destekliyor. Bu oran Bush yönetimi dönemindeki destekle aynı. Gallup'un araştırması, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıdığı tarihten önce yapıldı; ancak Trump başkanlık kampanyası boyunca zaten bu vaatte bulunuyordu.

ABD'nin saygınlığını en fazla yitirdiği ülkeler ise Amerika kıtasından. Kıta ülkelerinin neredeyse tamamında bu oran yüzde 24'e düştü. Bu oran, Obama'nın görevdeki son yılındaki onay oranının neredeyse yarısı.

ABD'nin Avrupa karnesi de çok iyi değil. Onay oranı yüzde 25'te kaldı. Asya'da da oran yüzde 30'e düştü.

ABD'nin liderliğine en çok destek ise yüzde 51 ile Afrika kıtasından. Ancak bu oran, geçen yıllara eski başkanların dönemlerine göre de düşmüş durumda. Trump'ın geçen hafta Afrika ülkeleriyle ilgili kullandığı küfürlü ifade nedeniyle daha da düşebilir.

Anket ayrıca ABD'nin rakip olarak gördüğü Çin ve Rusya'yla aynı orana gerilediğini de ortaya koydu.

Gallup bu oranların, ABD'nin uluslararası nüfuzunu da etkilemiş olabileceğini açıkladı. Zira ankete göre Almanya yüzde 41 onay oranıyla en büyük küresel güç olan ABD'yi yerinden etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

KKTC'den AB'ye uyarı

KKTC'den AB'ye uyarı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.