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ABD Ekonomisi Son Çeyrekte Beklenenden Daha Fazla Büyüdü

28.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı’nın son verilerine göre, ekonomi 2017 yılının son üç ayında yıllık bazda %2,9 düzeyinde büyüdü. Bu daha önce tahmin edilenden daha yüksek bir oran

ABD Ekonomisi Son Çeyrekte Beklenenden Daha Fazla Büyüdü

Amerikan ekonomisi, 2017 yılının son aylarında daha önce tahmin edilenden daha fazla büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı’nın son verilerine göre, ekonomi 2017 yılının son üç ayında yıllık bazda %2,9 düzeyinde büyüdü.

Bakanlığın verileri, beklenenden yüksek büyüme rakamında kısmen tüketim harcamalarındaki artışın rol oynadığını ortaya koydu.

Küresel ekonomi de %2,3’lük bir büyümeyle bir önceki yıla oranla daha yüksek bir artış gösterdi.

Bazı ekonomistler, vergi oranlarında düşüş öngören tasarının yasalaşması, önümüzdeki iki yıl boyunca kamu harcamalarının yükseltilmesi yolunda planların açıklanması sonrasında 2018 büyüme rakamı tahminlerini yükseltti.

Ancak bu iki gelişme enflasyon artışını da körükleyebileceği gerekçesiyle bir yandan da tedirginlik yaratıyor.

Amerika Merkez Bankası (FED) para politikalarıyla bir yandan tam istihdamı sağlamaya çalışırken bir yandan da enflasyonu kontrol atında tutmaya çalışıyor.

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