ABD Ekonomisi Son Çeyrekte Beklenenden Daha Fazla Büyüdü

Amerikan ekonomisi, 2017 yılının son aylarında daha önce tahmin edilenden daha fazla büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı’nın son verilerine göre, ekonomi 2017 yılının son üç ayında yıllık bazda %2,9 düzeyinde büyüdü.
Bakanlığın verileri, beklenenden yüksek büyüme rakamında kısmen tüketim harcamalarındaki artışın rol oynadığını ortaya koydu.
Küresel ekonomi de %2,3’lük bir büyümeyle bir önceki yıla oranla daha yüksek bir artış gösterdi.
Bazı ekonomistler, vergi oranlarında düşüş öngören tasarının yasalaşması, önümüzdeki iki yıl boyunca kamu harcamalarının yükseltilmesi yolunda planların açıklanması sonrasında 2018 büyüme rakamı tahminlerini yükseltti.
Ancak bu iki gelişme enflasyon artışını da körükleyebileceği gerekçesiyle bir yandan da tedirginlik yaratıyor.
Amerika Merkez Bankası (FED) para politikalarıyla bir yandan tam istihdamı sağlamaya çalışırken bir yandan da enflasyonu kontrol atında tutmaya çalışıyor.
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum