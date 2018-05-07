ABD Ekonomisinde Bu Hafta

Bu haber dışında iki haftadır gündemi oldukça meşgul eden İran ve nükleer anlaşma konusu da piyasaları etkiliyor. Özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran’ın nükleer kapasitesi konusunda yalan söylediği yönünde açıklama yapması, petrol fiyatlarını yükseltiyor. Petrolün fiyatı geçen hafta variş başına yükselişini sürdürerek 2014’den bu yana ilk kez 70 dolardan işlem gördü. Yatırımcılar Başkan Trump’ın 2015’de yürürlüğe giren nükleer anlaşmadan çıkarak, İran’a yeni ambargo uygulayıp ülkenin petrol ihracatını sona erdirmesinden kaygı duyuyor. Henüz bu senaryonun petrol üretimine nasıl bir etkisi olacağı kesin rakamlarla açıklanmasa da, petrol fiyatları yılbaşından bu yana %18 oranında artmış durumda. Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Aramco’nun bu yıl içinde halka arz edilmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş özellikle Aramco için çok büyük önem taşıyor.

Geçen hafta başında Başkan Trump Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’dan gelen çelik ve alüminyuma birkaç ay önce uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergilerini 1 Mayıs yerine 1 Haziran’a kadar ertelediğini açıkladı. Başkan Trump bu kararının nedeninin bu ülkelere Amerika’yla pazarlık yapmak için yeni bir şans tanımak olduğunu söyledi.

Amerikan piyasaları oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktı. Yaklaşık 2 bin şirketin çeyrek raporlarının açıklanması dışında Amerika Merkez Bankası yönetim kurulu toplantısı ve Başkan Trump’un hafta başında yaptığı açıklamalar piyasaları etkileyen unsurlar arasındaydı.

1 ve 2 Mayıs’ta yapılan FED toplantısında yeni Başkan Jerome Powell ve faiz kurulu bu toplantıdan enflasyona dayanarak faiz oranı arttırmama karar verdi. Fakat beklentiler kurulun halen %1,75 olan faiz oranını bir sonraki toplantıda %2 ye çıkarması doğrultusunda.

Piyasaları yakından ilgilendiren diğer bir konu da geçen hafta sonunda başlayan Çin ve Amerika arasındaki ticari pürüzlerin ortadan kalkması için yapılan ikili görüşmelerdi. Wall Street Journal’ın haberine göre Amerika, Çin’le ticari açığının 2020 yılına kadar $200 milyar dolara düşürülmesini istiyor. Çinli yetkililerse bu teklifi “haksızlık” olarak değerlendiriyor.

Cuma günü ayrıca istihdam raporu açıklandı, Nisan ayında tarım sektörü dışında 164 bin istihdam oluşturulduğu bildirildi. Bu rakam 190 bin olarak bir hafta önce açıklanan beklentilerin altında, ancak işsizlik oranının %4,1 den %3,9 a inmesi ve mart ayına oranla 60 bin yeni istihdam kaydedilmesi, yatırımcıları sevindirdi.

Amerikan şirketleri bu hafta da çeyrek raporlarını açıklamayı sürdürecek. Bu sabah USA Today gazetesinin sahibi olan Gannett yayıncılık, Tyson Foods, AMC, ve emlak şirketi Zillow, yarın Disney, çarşamba günü 21st Century Fox, gibi büyük şirketler 2018in ilk çeyreğindeki performanslarını açıklayacak.

Bu sabah çikolata devi Nestle, kahve zinciri Starbucks’la anlaşarak Nespreso’yla başlayan kahve sektörü hakimiyetini genişletti.. Nestle artık Starbucks markalı kahve ürünlerinin dünya çapında dağıtımından da sorumlu olacak.

