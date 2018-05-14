ABD Ekonomisine İran Krizi ve Petrol Fiyatları Etkisi

ABD piyasaları iki haftadır yükselen petrol fiyatları ve Başkan Trump’un İran’la yapılan nükleer anlaşmayı iptal ettiğini açıklamasının ardından, gerek Avrupa Birliği’yle, gerekse İran’la iş yapan diğer ülkelerle yaşanabilecek olası ticari sorunların etkisini hissetmeye başladı. Son bir hafta içinde açıklanan çeyrek raporları bile, ekonomide iyimser bir hava hissettirmeye yetmedi.

Türkiye gibi petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu ülkeler ve ABD’deki motorlu araç sürücüleri, hızla yükselen petrol fiyatlarından memnun olmasa da Wall Street’te yatırımcılar oldukça mutlu. Geçtiğimiz hafta petrolün varili 70 dolara yükseldi ve ABD piyasaları bu sayede son iki ay boyunca yaşanan kayıpları toparlamayı başardı.

Petrol fiyatlarının ani yükselişi bir sürpriz değil ve sadece kısa dönemlik bir kazanç. Yükselen petrol fiyatları ekonomiyi ve tüketiciyi etkilediği için yükseliş çok uzun bir süre devam ederse bu, birçok tüketici için kemer sıkma anlamına gelecek. Örnek vermek gerekirse, ABD’de benzin fiyatları yılbaşından bu yana %22 oranında arttı ve birçok eyalette şoförler benzinin litresine 1 dolar ödemeye başladı. Bu fiyat, birkaç ay önce 60 ile 75 sent arasında değişiyordu. Toplu taşımanın neredeyse hiç kullanılmadığı, arabaya muhtaç eyaletler için petrol fiyatlarının yükselmesi hiç de iyi bir haber olmadı kısaca.