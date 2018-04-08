ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'un üst düzey askeri komutanları, başta Şam olmak üzere Suriye'de Beşar Esad yönetimindeki bölgelere düzenleyecekleri saldırılar konusunda bir dizi plan hazırladı.
ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, i24NEWS'e verdiği bilgiye göre ABD Genelkurmay Başkanlığı ve CENTCOM, Trump ve ulusal güvenlik ekibine sunulacak sunulacak hedef listeleri ve saldırı seçenekleri konusunda dünden bu yana uzun bir çalışma yaptı.
Edinilen bilgiye göre askeri yetkililer, bu hedefleri ve nasıl vuracaklarını Trump'a sundu.
"HAYVAN ESAD BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK"
ABD Başkanı Trump, akşam saatlerinde twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere anlamsız kimyasal saldırı sonrası çok kişi öldü. Baskı altındaki bölge kitlenmiş ve Suriye ordusu tarafından çevrilmiş, bu da dış dünyayla bağını koparıyor. Başkan (Vladimir) Putin, Rusya ve İran hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bölgedeki kuşatmanın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Anlamsız bir şekilde yeni bir insanlık dramı. Hastalık!" yazdı.
Trump ayrıca, eski Başkan Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştirerek, "Eğer Başkan Obama çizdiği kırmızı çizgiyi uygulasaydı Suriye'deki felaket sona erer, Hayvan Esad tarih olurdu." yorumunda bulundu.
GEÇEN YIL AYNI TARİHTE DE VURMUŞTU
ABD, geçtiğimiz yıl Nisan ayında da, yine kimyasal saldırı düzenleyen Şam yönetimine karşı füzeli saldırı düzenlemişti. Humus'a bağlı el Şeyrat üssü, Doğu Akdeniz'deki iki ABD savaş gemisinden 59 Tomahawk seyir füzesinin ateşlenmesiyle tahrip edilmiş, saldırıda 6 üst düzey komutan öldürülmüş, 14 uçak da tahrip edilmişti.
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