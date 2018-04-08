ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'un üst düzey askeri komutanları, başta Şam olmak üzere Suriye'de Beşar Esad yönetimindeki bölgelere düzenleyecekleri saldırılar konusunda bir dizi plan hazırladı.

ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, i24NEWS'e verdiği bilgiye göre ABD Genelkurmay Başkanlığı ve CENTCOM, Trump ve ulusal güvenlik ekibine sunulacak sunulacak hedef listeleri ve saldırı seçenekleri konusunda dünden bu yana uzun bir çalışma yaptı.

Edinilen bilgiye göre askeri yetkililer, bu hedefleri ve nasıl vuracaklarını Trump'a sundu.

"HAYVAN ESAD BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK"

ABD Başkanı Trump, akşam saatlerinde twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere anlamsız kimyasal saldırı sonrası çok kişi öldü. Baskı altındaki bölge kitlenmiş ve Suriye ordusu tarafından çevrilmiş, bu da dış dünyayla bağını koparıyor. Başkan (Vladimir) Putin, Rusya ve İran hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bölgedeki kuşatmanın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Anlamsız bir şekilde yeni bir insanlık dramı. Hastalık!" yazdı.