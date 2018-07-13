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ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde Esad rejimine ait hedefleri vururken, saldırıda en az 40 rejim askeri öldü.

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda yer alan ve DEAŞ'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı.

KOALİSYON UÇAKLARININ ŞİDDETLİ SALDIRISINA UĞRADI

Rejim askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı. Rejim güçlerinin Hecin'in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi.

ÖLENLERİN ARASINDA ÜST DÜZEY SUBAYLAR DA VAR

Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat'ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Deyrizor Esad rejim

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ÖLENLER MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ? GIKIMIZ ÇIKMIYOR!
aciklamaya bakacak olursak muttefikimiz amerika deasin kontrolundeki bolgeyi almaya calisan suriye ordusunu vurmus sildi burdan ne anlamamiz lazim eyyyyyy esed dusmanlariiii
ulaşmak istediği bölge suriyenin enerji bölgesi ve Abd oraya kurulmuş durumda. pyd yide bekçi yapmış kendine, adam bedava ya. bağımsızlığını kaybedip emperyalizme oyuncak olmak böyle birşey...
yani amerika diyorsunki üçüncü dünya savaşı başlasın. ama biliyosun amerika sonradan dahil olmayıp kendin başlattığın tüm savaşları kaybetme özelliğin var.
Dokunma şabanıma diyor
Rusya uyumuş. Rusya ile USA savaşıyor, ama hiç bir zaman kendi topraklarında savaşmadan. Hep savaşacak zayıf bir ülke buluyorlar. olan o ülkeye ve insanlarına oluyor. Müslüman ülkeler oluyor genellikle. Müslüman ülkeler birleşip Amerika kıtasındaki ülkeler arasında bir savaş çıkarmallıar. O kıtada savaş bitmemeli.
Niye vurduki şimdi
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