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ABD: Esad yanlısı güçlere saldırımıza Rusya önceden yeşil ışık yaktı

09.02.2018 00:02 | Son Güncelleme

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü, ABD'nin Çarşamba günü Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı güçlere yönelik düzenlediği hava saldırısı için Moskova'nın Washington'a 'yeşil ışık yaktığını' ifade etti.

ABD: Esad yanlısı güçlere saldırımıza Rusya önceden yeşil ışık yaktı

ABD'nin Çarşamba günü Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı güçlere yönelik düzenlediği hava saldırısı için Moskova'nın Washington'a 'yeşil ışık yaktığı' ifade edildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde bu güçlerin toplandığını gözlemledik ve her gün Rus meslektaşlarımızla iletişim halindeydik. Bu saldırı düzenlenince bize yeşil ışık yaktılar. Rusların bu saldırıyla bir ilişkisi olmadığını söylediler biz de hava operasyonunu düzenledik" diye konuştu.

ABD, Deyr ez Zor bölgesinde ABD'nin desteklediği ve ana gövdesini Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yönelik Esad yanlısı güçlerden gelen saldırı üzerine hava operasyonunun düzenlendiğini söylüyor.

ABD, saldırıda Esad yanlılarından 100'e yakın kişinin öldürüldüğünü açıklarken, Rusya ve Suriye hükümeti saldırıyı kınamış, Şam'dan yapılan açıklamada ABD'nin hava operasyonu 'savaş suçu' olarak nitelenmişti.

Suriye haritası

Çarşamba günü yaşanan olayın, Suriye ordusu ve Esad yanlısı güçler ile ABD'yi doğrudan karşı karşıya getiren bir gelişme olduğu ifade ediliyor ve bu tür bir karşı karşıya gelme durumunun daha önce fazla yaşanmadığına dikkat çekiliyor.

Koalisyon sözcüsü Albay Dillon, SDG'ye verdikleri desteğin tahrik edilmemiş bir saldırıya karşılık olarak verildiğini ifade ediyor ve "IŞİD ya da başka bir güç, koalisyon ortaklarımızı ve koalisyon üyelerimizi tehdit ederse karşılık verir ve kendimizi koruruz. Böyle şeylere girişmek kimse için iyi bir fikir olmaz" diyor.

James Mattis

Mattis: Neden saldırdılar gidin onlara sorun

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Washington'da Esad yanlısı güçleri SDG'ye saldırmaya yönelten şeyin ne olduğunu bilmediğini ifade etti ve durumu 'anlaşılamaz' olarak niteledi.

Mattis, konuyla ilgili soru soran gazetecilere de "Neden yaptıklarını gidin onlara sorun" diyerek Şam yönetimini işaret etti.

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