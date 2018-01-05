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ABD felaketi yaşıyor! Uyarı geldi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 07:50 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD’nin kuzeydoğu bölgesi Çarşamba günü erken saatlerde bastıran kar fırtınasına teslim oldu. Okullar tatil edildi, binlerce uçuş yapılamadı. New York Valisi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu.

Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle New York, Boston, Philadelphia gibi kentlerde okullar tatil edilirken, 3000’e yakın uçak seferi de iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorklular'a zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Saatteki hızı 90 kilometreye yaklaşan rüzgar eşliğinde yağan kar yüksekliğinin 30 santimetreyi geçmesi beklenirken New York’ta çöp arabaları kar küreme araçlarına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Bill De Blasio, kar fırtınası nedeniyle 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 1800 kamu okulunun Perşembe günü kapalı olacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışı New York eyaletinin yanı sıra, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Connecticut eyaletlerinin de içinde bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde yaşayan 40 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.

New York’ta Perşembe günü erken saatlerde serpelemeye başlayan kar, ilerleyen saatlerde rüzgarın da etkisiyle kar fırtınasına dönüştü. Kentte metro ve tren seferlerinin yanı sıra, kente hizmet veren üç havaalanında da uçak seferleri yerel saatle sabah 10 itibariyle iptal edildi, hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ağaçların devirebileceği ve elektriklerin kesilmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı. ’Bomba Kasırgası’ olarak nitelenen hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda 3 bine yakın uçak seferi iptal edildi.

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ABD’nin özellikle Kuzeydoğu bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle en az dokuz kişinin de yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

KÖPEKBALIKLARI DONDU

Geçen yıl tarihin en sıcak değerlerinin ölçüldüğü ABD’yi bu yıl ise rekor soğuklar etkiliyor. Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Atlantik Beyaz Köpekbalığı Koruma Kurumu doğu sahilindeki Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod sahilinde dört köpekbalığının sahile donmuş halde vurduğunu bildirdi.

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ABD New York kar Massachusetts

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
daha beter ol abd.müslüman düsmanı katil a.b.d yerle bir ol bit yok ol.haritadan ismin silinsi sonsuza kadar
@kralfatih01 senin müslümanlar meclisi bombaladı diyor onlarda,ne diyecek, illede her şeyi din yörüngesinemi çekecen,beynin bunamı çiplenmiş.
@kralfatih01 Kardeş orada da müslümanlar var onu geçtim insan var müslüman birinin bu sözleri sarf etmesi kadar yanlış böyle büyük bi ayıp olamaz
KIŞ DEDİĞİN BÖYLE OLUR
çok enteresan balıkların donması başka birşey olsa gerek balıklar sıcaklık suyunu hisseder ve ona göre göç eder bu kadar hızlı donmaları başka birşey oldugunun göstergesi
donuoz donuoz????
baba vanganın kehaneti tutarsa 2018 abdnin sonu olacak inşAllah darısı akpnin başına
@erkan_1975_bazzz darısı senin başına kardeş
Rabbim bilmiyor mu bu ABD'nin başına her türlü musibet haktır.
RUSYA'DA EKSİ 60-ŞI BULUYOR,AMA DONDUK DEDİKLERİNİ HİÇ DUYMADIM:)
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