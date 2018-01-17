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ABD Filistinlilere 65 Milyon Dolarlık Yardımı Askıya Aldı

17.01.2018 01:15 | Son Güncelleme 47 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na yapılacak 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarını askıya aldıklarını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, yardımların UNRWA’da görmek istedikleri reformlara bağlı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yapılacak 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarını askıya aldıklarını açıkladı. ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yalnızca 60 milyon dolarlık yardım yapacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı" dedi. Nauert, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere yardımları arttırmaları çağrısına ve ABD'nin payına düşenden fazla kaynak sağladığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bir mektupla bilgi verdiğini de kaydeden sözcü, ABD'nin bu kararla kimseyi cezalandırmayı amaçlamadığının da altını çizdi.

Heather Nauert, yardımların UNRWA'da görmek istedikleri reformlara bağlı olduğunu da dile getirdi; 60 milyon doların ise kuruluşun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için verildiğini söyledi.

Haber ajansı Associated Press, ABD'nin yardımların sadece bir bölümünü askıya alma planına Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis'in destek verdiğini yazdı. Haberini ABD'li yetkililere dayandıran ajansa göre, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley Filistinliler İsrail'le barış görüşmelerine başlamayı kabul edene kadar tüm ABD yardımlarının kesilmesini savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise böyle bir kesintiden haberi olmadığını; ancak bu olasılıktan çok endişeli olduğunu kaydetti.

Başkan Donald Trump, 2 Ocak'ta paylaştığı bir Twitter mesajında, Washington'un Filistinlilere milyonlarca dolar vermesine rağmen saygı ve takdir görmediklerini savunmuştu.

Trump, "İsrail'le barış görüşmelerine bile yanaşmıyorlarken, niye onlara büyük ödemeler yapmalıyız ki?” diye yazmıştı.

ABD'nin kararına tepki gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Wasel Abu Youssef, haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu karar ABD yönetiminin Filistin halkının haklarını yok etmeyi sürdürdüğünü teyit ediyor” dedi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise kararı yerinde bularak, "Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, uluslararası toplumun insani yardımlarını doğru kullanmadığı gibi İsrail karşıtı propagandayı desteklemiş ve nefreti körüklemiştir” dedi.

UNWRA'nın en büyük bağışçısı konumundaki ABD, kuruluşun bütçesinin yüzde 30'unu karşılıyor. 2016'da ABD'nin kuruluşa yaptığı bağış 355 milyon dolardı.

UNWRA, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki Filistinlilerin sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için çalışıyor.

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