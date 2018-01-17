ABD Filistinlilere 65 Milyon Dolarlık Yardımı Askıya Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yapılacak 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarını askıya aldıklarını açıkladı. ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yalnızca 60 milyon dolarlık yardım yapacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı" dedi. Nauert, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere yardımları arttırmaları çağrısına ve ABD'nin payına düşenden fazla kaynak sağladığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bir mektupla bilgi verdiğini de kaydeden sözcü, ABD'nin bu kararla kimseyi cezalandırmayı amaçlamadığının da altını çizdi.

Heather Nauert, yardımların UNRWA'da görmek istedikleri reformlara bağlı olduğunu da dile getirdi; 60 milyon doların ise kuruluşun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için verildiğini söyledi.

Haber ajansı Associated Press, ABD'nin yardımların sadece bir bölümünü askıya alma planına Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis'in destek verdiğini yazdı. Haberini ABD'li yetkililere dayandıran ajansa göre, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley Filistinliler İsrail'le barış görüşmelerine başlamayı kabul edene kadar tüm ABD yardımlarının kesilmesini savundu.