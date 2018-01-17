ABD, Filistinlilere verdiği 65 milyon dolarlık yardımı geri çekiyor

Reuters
Amerikalı yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Filistinlilere giden 125 milyon dolarlık yardımın yarısından daha fazlasının geri çekildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre 60 milyon dolarlık yardım verilecekken 65 milyon dolarlık yardım geri çekilecek.
Bir BM yetkilisi zor durumda bulunan yüz binlerce Filistinlinin bu karardan çok olumsuz etkileneceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Filistinlilerin İsrail ile barış çabalarını reddetmesi takdirinde yaptığı yardımı keseceğini söylemişti.
En son olarak Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barış kurma çabalarını 'yüzyılın tokadı' olarak tanımlamıştı.
Filistinli liderlerin düzenlediği bir toplantıda konuşan Abbas, bundan sonra ABD'den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini tekrarladı.
Geçen yıl 370 milyon dolar verdiABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.
ABD, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşu'na (UNRWA) ait fonun yüzde 30'unu sağlıyor. Geçen yıl bu fona 370 milyon dolar vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, bu kararın 'kimseyi cezalandırmak amacıyla alınmadığını' ifade etti.
İki hafta önce Trump, ABD'nin verdiği yardımdan ötürü kimseden takdir ya da saygı görmediğini söylemişti.
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