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ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen ay Suriye'ye yaptığı saldırının ardından ilk kez konuştu. Son dakika habere göre, iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendiren Esad 2013'ten beri ülkesinde kimyasal silah cephanesinin olmadığını söyledi.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Şam ABD Fransa ingiltere

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