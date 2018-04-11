ABD, Fransa ve İngiltere'den Suriye'ye operasyon hazırlığı

ABD'li yetkililer, olası askeri operasyonun en erken Pazartesi günü başlayacağını belirtiyor.Doğu Guta'nın Duma kentine kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak bir askeri operasyon olasılığı üzerinde çalışıyor. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, söz konusu üç ülkenin en erken Pazartesi günü düzenlenecek bir askeri operasyon konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, her üç ülkenin de henüz nihai kararını vermediğine dikkat çekti.

AP'nin haberinde, ABD yerine Fransa öncülüğünde yürütülecek olası bir askeri operasyonun, kimyasal silah yasağının uygulatılması ve Şam rejimine destek veren Rusya ile İran'a karşı duruş sergilenmesinde uluslararası birlik mesajı verebileceği belirtildi.

Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron iki kez telefonda görüşerek, konu hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefon görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada da iki liderin kimyasal silah kullanılmasının devamına izin vermeme konusunda mutabık kaldığı vurgulanmıştı.