ABD Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye Saldırı Planı

Bu sene Porter ve Ross adlı destroyerler Kuzey Atlantik'te. Ancak, Kıbrıs'ın Larnaka limanında demirleyen USS Donald Cook gemisi Pazartesi günü Larnaka linmanını terkederek, Suriye'yi kolayca vuracağı bir bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Akdeniz’de bulunan bir diğer savaş gemisi, USS New York ise daha çok mühimmat taşıyor ve doğrudan vurma misyonuna katılması beklenmiyor. Halen dünyada 8 ABD denizaltısı aktif durumda. Bunların yerleri gizli tutuluyor ancak birinin Akdeniz'den füze saldırına katılabileceği belirtiliyor.

Amerika: Başkan Trump geçtiğimiz yıl, muhalif kent Han Şeyhun'da sarin gazı kullanılarak gerçekleşen kimyasal saldırının ardından, Suriye rejiminin vurulması talimatını vermiş, ABD donanması Akdeniz'de bulunan USS Porter ve USS Ross adlı savaş gemilerinden 59 adet Tomahawk seyir füzesi fırlatmıştı. Tomahawk füzeleri Suriye'nin kontrol ettiği Şayrat hava üssünde uçaklar, barınaklar, yakıt ve mühimmat stokları, füze sistemleri ve radarları vurmuştu.

Duma kentindeki kimyasal saldırının ardından Amerika, Fransa ve İngiltere bazı Arap ülkelerini de yanına alarak Suriye rejimini vurmaya hazırlanıyor. İşte ABD ve müttefiklerinin askeri hazırlıklarıve saldırı planları:

ABD donanmasının şu anda Akdeniz'de uçak gemisi yok. Ancak USS Harry S. Truman taşıyıcı grubunun Virginia'daki Norfolk limanından Çarşamba günü hareket ettiği de gelen bilgiler arasında.

Eğer Pentagon insansız hava araçlarını (drone) kullanmak isterse, bölgede IŞİD'e karşı Suriye ve Irak'ta konuşlandırdığı geniş bir drone ağına sahip.

Fransa: Olası bir operasyonda yalnızca Suriye rejiminin kimyasal silah depolarını hedef almak isteyen Fransa, ABD'nin tersine İran ve Rus güçlerinin vurulmasına karşı çıkıyor. Fransız savunma uzmanlarının aktardığı olası senaryolara göre, Scalp seyir füzeleriyle donanan Rafale uçaklarıyla Suriye'deki kimyasal depoların vurulması öngörülüyor. Bu füzelerin menzili 250 km'ye ulaşıyor ve Fransız Rafale uçaklarının, Rus hava savunması tarafından korunan Suriye hava sahasına girmeden hedefleri vurmasını sağlıyor. Bu uçaklar Ürdün ya da Arap emirlikleri'ndeki Fransız askeri üslerinden kalkabilir.

Ancak Paris'in planları arasında, Rafale uçaklarını kendi ulusal bölgesinden çıkarmak ve 2-3 yakıt ikmalinin ardından uçakları bölgeye ulaştırmak da var. Askeri kaynaklar Fransız basınına "bu ihtimalin büyük gizlilik içinde ele alınacağını, metropolde kimsenin ne hazırlandığını görmeyeceğini" dile getirdi. Bu senaryo 2013 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın geri adım atmasından önce dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından hazırlanmıştı. Obama geri adım atınca, Fransa'nın doğusundaki Saint Dizier üssünden havalanmaya hazır Rafale uçakları da yerinde kalmıştı.