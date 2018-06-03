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ABD G7de yalnız kaldı

03.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

G7 maliye bakanları toplantısı ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergisi tartışmalarının gölgesinde yapıldı.

ABD G7de yalnız kaldı

Ortak sonuç bildirisinin yayınlanmadığı toplantıda ABD yalnız kaldı.Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin üye olduğu G7 grubunun maliye bakanlarının Kanada’nın Whistler kentinde yaptığı toplantıda ABD'nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine koyduğu ek gümrük vergisi en önemli gündem maddesi oldu. Üç gün süren ve Cumartesi sona eren toplantıda, Almanya, Kanada, Japonya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin ek gümrük vergisi konusunda ABD ile yaşadığı derin görüş ayrılığı giderilemedi.

Toplantı sonrasında ABD ile yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle ortak sonuç bildiri yayınlanmadı. Ev sahibi Kanada tarafından hazırlanan sonuç bildirisinde ise önümüzdeki hafta devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı G7 zirvesinde tartışmanın devam edeceği ve gereken kararların alacağı ifade edildi.

Endişe ve hayal kırıklığı

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, mevkidaşlarının ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'e bu uygulamadan "duydukları endişe ve hayalkırıklığını” aktardığını belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, altı ülkenin ABD'ye “Tepki vermeye hazırız ama başka bir yolu tercih ediyoruz” mesajı verdiğini söyledi. ABD’nin ticaret savaşını engellemek için çok az zamanı olduğuna dikkat çeken Fransız Bakan, anlaşmazlığı gidermek için “artık topun ABD'nin sahasında olduğunu” vurguladı.

Almanya Maliye Olaf Scholz da, ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamasının "dünya çapında geçerli olan kurallarla bağdaşmadığı ve hukuka aykırı” olduğu konusunda tüm katılımcıların aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

ABD yalnız kaldı

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin’in ek gümrük vergisi kararının nedenlerini açıklamakta zorlandığını söyledi. Japon Bakan, “G7 toplantılarında çok sık olmaz ama bu sefer ABD diğer ülkelerin karşısında yalnız kaldı” dedi.

ABD Maliye Bakanı Mnuchin ise katılımcılar tarafından aktarılan bilgilere göre, görüşmelerde ABD’nin taviz vermeye hazır olmadığı mesajını verdi. Ancak Mnuchin, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin G7 ülkelerine sırt çevirmek istemediğine işaret etti. "G7’ye inanıyoruz” diyen Mnuchin, G7 üyelerini "en önemli müttefikleri” olarak nitelendirdi. G7’de dile getirilen tepkilerin bazılarını ABD Başkanı Donald Trump’a aktardığını kaydeden Mnuchin, ancak Trump’ın bu uygulama konusunda çok kararlı olduğunu vurguladı.

AFP,rtr,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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