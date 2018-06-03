ABD G7de yalnız kaldı

Ortak sonuç bildirisinin yayınlanmadığı toplantıda ABD yalnız kaldı.Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin üye olduğu G7 grubunun maliye bakanlarının Kanada’nın Whistler kentinde yaptığı toplantıda ABD'nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine koyduğu ek gümrük vergisi en önemli gündem maddesi oldu. Üç gün süren ve Cumartesi sona eren toplantıda, Almanya, Kanada, Japonya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin ek gümrük vergisi konusunda ABD ile yaşadığı derin görüş ayrılığı giderilemedi.

Toplantı sonrasında ABD ile yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle ortak sonuç bildiri yayınlanmadı. Ev sahibi Kanada tarafından hazırlanan sonuç bildirisinde ise önümüzdeki hafta devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı G7 zirvesinde tartışmanın devam edeceği ve gereken kararların alacağı ifade edildi.

Endişe ve hayal kırıklığı

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, mevkidaşlarının ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'e bu uygulamadan "duydukları endişe ve hayalkırıklığını” aktardığını belirtti.