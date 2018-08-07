ABD: Gerginliğe rağmen Türkiye'nin sağlam bir dostuyuz

Açıklamada "Mevcut gerginliğe rağmen ABD Türkiye'nin sağlam dostu olmayı sürdürüyor" denildi. Türkiye'den bir heyetinse ABD'ye gideceği belirtiliyor.İzmir'de yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmayarak ev hapsine alınmasının ardından Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayan ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden açıklama geldi.

ABD'li bir yetkilinin doların 7 TL olacağı yönünde tahminde bulunduğuna dair geçen hafta medyada çıkan haberler üzerine Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

ABD ve Türkiye arasında yaşanan Brunson krizi nedeniyle dolar, haftaya tarihi zirveyi görerek başlamıştı. Dolar, ABD ve Asya piyasalarında Pazartesi günü gece saatlerinde 5,42 seviyesine kadar çıktı. Dolar kuru, Salı öğleden sonra 5,27 TL'ye geriledi. Hafta başında 6 TL'yi geçen euro ise Salı öğleden sonra itibarıyla 6,12 TL'den işlem görüyor.