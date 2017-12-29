ABD göçmen olmayan vize kısıtlamalarını kaldırdı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Bölümleri'nde göçmen olmayan vize görüşmelerini tekrar başlatıldığı duyuruldu.
Büyükelçilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, 28 Aralık tarihinden itibaren göçmen olmayan vize işlemlerinin tam kapasiteli olarak hizmete açıldığı belirtildi.
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