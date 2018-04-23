ABD gümrüğü ikram edilen elmayı çantasında saklayan kadına 500 dolar ceza kesti

ABD'de Cyrstal Tadlock isimli bir kadın Delta Havayolları'nın uçuşunda ikram edilen elma yüzünden 500 dolar tutarında ceza aldı.
Paris'ten ABD'ye giden Tadlock uçakta ikram edilen elmayı Denver'a gideceği bir sonraki yolculuğu için sakladığını söyledi.
Aktarma yapmak için Minneapolis'e inen Tadlock'un çantaları gümrük görevlileri tarafından aranınca elma bulundu.
ABD'nin Gümrük ve Sınır Güvenliği vaka hakkında yorum yapmadı ancak tarım ürünlerinin beyan edilmesi gerektiğini söyledi.
Elma Tadlock'a Delta Havayolları'na ait plastik bir torbada verilmişti. Tadlock elmayı torbasından çıkarmadığını ve Colorado eyaletinin Denver kentine yolculuğu için sakladığını söyledi.
Elma bulunduğunda Tadlock gümrük görevlisine 'meyveyi uçaktan aldığını, atmasını mı yoksa yemesini mi istediklerini' sordu. Bunun üzerine gümrük görevlisi Tadlock'a 500 dolar tutarında ceza kesti.
Denver'da KDVR televziyonuna konuşan Tadlock olayı mahkemeye taşımayı düşündüğünü açıkladı.
Tadlock "Birinin bir meyve yüzünden yaşamak zorunda kaldıkları ve bir suçlu muamelesi görmesi gerçekten çok talihsiz" dedi.
Delta Havayolları ise konu hakkında özel bir açıklama yapmadı ancak "Tüm müşterilerimize ABD Gümrük ve Sınır Koruma protokollerini takip etmelerini öneriyoruz" dedi.
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