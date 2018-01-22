ABD: ‘Güvenli Bölge’ İçin Türkiye’yle Çalışmayı Umuyoruz’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin "meşru güvenlik ihtiyaçlarını” gidermek için Suriye'nin kuzeybatısında bir "güvenli bölge” oluşturulması konusunda Ankara'yla birlikte çalışmayı umduklarını söyledi.
Reuters'ın, Avrupa temaslarında Tillerson'la birlikte seyahat eden bir Amerikalı gazeteciye dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye, "ihtiyaç duyabileceğiniz türden güvenli bölge oluşturmak için sizinle birlikte çalışabilme ihtimaline bakalım” dediğini aktardı.
Tillerson, "Dolayısıyla bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimiz ve Türkiye'nin güvenlikleri konusundaki meşru kaygılarını nasıl giderebileceğimiz hususunda Türklerle ve sahadaki bazı güçlerle görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.
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