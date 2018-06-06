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ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok

06.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

ABD Güzellik Yarışması'nın (Miss America) organizatörleri, yarışmacıların artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyeceklerini açıkladı.

ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok

Organizatörler, yarışmanın bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Artık yarışmacıların "iç güzelliklerine" daha fazla önem verilecek, özellikle jüri üyelerinin onlarla yapacağı kısa mülakatlar daha fazla önem kazanacak.

Yarışmacılar ayrıca kendilerini daha iyi hissetikleri, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giyecek.

Kararı kamuoyuna açıklayan Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson, farklı beden ölçülerinden kadınların da yarışmaya katılmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Aynı zamanda 1989 ABD güzeli olan Carson aldıkları kararlarla çok büyük bir değişime imza attıklarını söyledi.

Carson böylece kadınların seslerinin duyulduğu bir kültürel değişimin de parçası olduklarını vurguladı.

Organizatörler bikini kararını sosyal medyada #byebyebikini hashtagiyle duyurdu.

Me Too hareketine destek vermişti

Geçmişte Amerikan haber kanalı Fox News'da sunuculuk da yapan Gretchen Carson kadın haklarını savunma konusunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Gretchen Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" (Ben de) hareketine de destek vermişti.

Carson'un selefi Sam Haskell ise geçen yıl organizasyona katılan yarışmacılara yönelik aşağılayıcı dil kullandığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bikini güzellik yarışması ABD yasak gece kıyafeti #MeToo

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