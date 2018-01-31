Gerekçe olarak Hamas'ın askeri kanadıyla olan ilişkisi gösterildi.Amerika Birleşik Devletleri, Filistin'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas örgütünün Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi "Özellikle Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT) listesine dâhil etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Hamas'ın askeri kanadıyla olan yakın bağlantısı ve siviller de dâhil olmak üzere silahlı mücadelenin taraftarı” olması dolayısıyla SDGT listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine yer veren bakanlık metninde "Bu SDGT listesi, aralarında İran'ın doğrudan destek verdiği ve yönettiği iki grubun da dâhil olduğu, Ortadoğu'daki istikrarı tehdit eden, barış sürecini zedeleyen ve müttefiklerimiz Mısır ve İsrail'e saldıran önemli terör gruplarını ve liderlerini hedef almaktadır" ifadesi yer aldı.

Açıklama bu kararın alınmasında, Haniye'nin İsrailli sivillere karşı düzenlenen "terör saldırılarına” karışmasını ve Hamas'ın da 17 ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olmasını gerekçe gösterdi.