ABD Hamas Liderlerinden İsmail Haniye’yi Terörist Listesine Aldı

Amerika, Hamas liderlerinden İsmail Haniye'yi uluslararası teröristler listesine alarak örgüte yönelik baskıyı arttırdı.
Dışişleri Bakanlığı, terörle mücadele yetkilisi Nathan A. Sales, İsmail Haniye'nin artık "özel olarak saptanmış küresel terörist” olarak değerlendirileceğini kaydetti. Böylece İsmail Haniye'nin
ABD'deki mal varlıklarını dondurmak ve Amerikalılar'ın Haniye ile mali ilişki yürütmesini yasaklamak hedefleniyor.
ABD, Hamas'ı zaten terör örgütü olarak kabul ediyor. Hamas, Gazze Şeridi'nin kontrolünü 2007'de devralmasından bu yana yüzlerce İsrailliyi öldürdü ve İsrail ile üç savaş yürüttü.
Listede örgütün Gazze lideri de dahil olmak üzere diğer Hamas yetkilileri de yer alıyor.
Hamas, Gazze'nin kontrolünü 2007 yılında El Fetih liderliğindeki Filistin Yönetimi güçlerinden almıştı. O günden bu yana İsrail ve Mısır yaklaşık on yıldır bölgeye abluka uyguluyor.
Hamas ise gelişmeye tepkili. Hamaslı yetkili İsmail Rodwan kararın, Siyonist işgalin daha fazla suç işlemesine koruma sağladığını kaydetti.
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