ABD hangi ülkelere yaptırım uyguluyor, ekonomileri nasıl etkiliyor?

ABD'nin yaptırımları sadece iki bakanı kapsıyor ve Türkiye'ye yönelik genel bir yaptırım özelliği taşımıyor.

Bu nedenle bu yaptırımların ekonomiye etkisinin sınırlı kalacağı görüşü hakim.

ABD'de yaptırım programlarını uygulamaya koyan kuruluş Hazine Bakanlığı'na bağlı olan Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC).

OFAC'ın uyguladığı yaptırımlar iki ana gruba ayrılıyor:

HÜKÜMETLERE YÖNELİK TÜM ÜLKEYİ KAPSAYAN ABD YAPTIRIMLARI

Gerçek ya da tüzel kişilerin yurtdışı varlıklarına yönelik yaptırımlar

Türkiye'de iki bakana yönelik olarak açıklanan yaptırımlar ikinci grupta yer alıyor.

İlk gruptaki yaptırımlar ise söz konusu ülkenin ekonomisini hedef alan ve daha gerniş kapsamlı sonuçları olan adımlar olarak kabul ediliyor.



ÜLKELERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN ETKİLERİ NELER?

ABD'nin tüm ülkeyi hedef alan yaptırımları toplamda beş ülke için uygulanıyor. Bu yaptırımların büyük kısmı on yıllardır yürürlükte.

Uzun yıllardır devam eden yaptırımlar söz konusu ülkelerin tüm sektörlerinin uluslararası ekonomiye erişimini önemli ölçüde engellediği için reel ekonomide önemli sonuçlar doğuruyor.