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ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

11.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri'nden 35 yıl önce firar eden Yüzbaşı William Howard Hughes'un California'da gözaltına alındığı duyuruldu.

ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

Yüksek derecede gizliliğe sahip bilgi ve belgelere erişime sahip olan Hughes Jr 1983'te New Mexico eyaletinde banka hesabından 19 farklı noktadan 28,500 dolar çektikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yetkililer, adının Barry O'Beirne olduğunda ısrar eden bir kişiyi, pasaportta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle sorguladı.

Sorgu sırasında ifadesindeki tutarsızlıkların üzerine gidilince, gerçek adının William Hughes olduğunu itiraf etti.

35 YIL FİRARİ OLARAK YAŞADI

Hughes, Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken depresyona girdiği için firar ettiğini ve sahte bir kimlik oluşturduğunu iddia etti.

Yüzbaşı Hughes'ın California'daki Travis Hava Üssü'nde tutulduğu belirtildi.

Hughes kaybolduğunda, NATO yetkilileriyle birlikte çalıştığı Hollanda'dan yeni dönmüştü.

Gizli bilgilere erişimi nedeniyle kaçak olarak ilan edilmiş ve ABD Hava Kuvvetleri'nin en çok aradığı yedi kişiden biri olmuştu.

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ABD Hava Kuvvetleri asker kaçak 35. yıl firar

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