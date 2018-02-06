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ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 22:05 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planları olduğunu söyledi. Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü 'Irak Hizbullah'ı ABD'yi tehdit ederek "ABD güçlerine savaş her an başlayabilir" dedi.

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

İbadi, Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına karşı, "ABD güçlerinin Irak'a gelip DEAŞ'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var." dedi.

HAVA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

"Terör gruplarını sahada yendik ancak Suriye sınırından orayı korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde düzenlenecek konferansa değinerek, Türkiye, İran, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

"IRAK'TAKİ ABD GÜÇLERİNE SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR"

Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu.

AA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Sanırım bu hamur çok su ister yani ABD işgali sona ermeyecek Irak'ta kimse boşuna heveslenmesin daeş zaten kimin icadı idi ABD'nin değilmi ABD terör örgütlerine kime karşı silah veriyor kimse hafife almamalı bu silahları Türkiye'ye karşı veriyor Allah'ın izniyle başaramayacaklar Allah'ın laneti PKK/PYD/ABD'nin üzerine olsun.
Allah tüm islam alemini korusun.
abd defolup gitsin artık ülkesine, incirlik kapatılsın..
Zaten ABD bir terör devletidir terörden başka kimseye yardım etmezki hep terör gorup lari icad eden zaten bunlar
yok şii milis gücüymüş de amerikaya savaş açacaklarmış da :)) yine gariban halkı katledecek amerika savaş bahanesiyle. sonra bunlar terörist diyecek. amerika'nın ırak ve suriye'de kalma sebeplerinden biri daha türetildi işte. oyunlar bitmiyor malesef. ah Osmanlı nerdesin..
Şu an maliki denen bopcuda TURKIYEDE BOP ortadoguyu karıştırdı!!!!
bütün terör örgütleri abd'nin icadıdır, kendi askerini çekiyor ırak hizbullahını sahaya sürüyor. yutmuyoruz artık.
Canım Ülkem ben yeni emekli oldum. fakat gerçek şu ki özellikle savaş için hele hele amerika için avrupa için koşarak giderim ölüme....ama ben o ölüme giderken sizde ülkem olarak içerdeki hainleri yokedin. niyemi.... bizlerden sonraki nesil az rahat etsin....
danışıklı dövüş dedikleri tamda bu iste abd ve ibadi aciklama yapiyor asker sayisini kademeli olarak azaltiyoruz diye şii güçler abd savaşa hazır olsun diyor ya adamlar yillardir somurdu sizi yalandan da olsa irak tan cikiyoruz diyor sen geri cekmeye calisiyorsun tehdid ederik amaç savaş değil amaç abd nin irak tan gitmesini engellemek
abd zaten sınırları değiştirmek için girdi ortadoğu ya.ırak ı paramparça etti mezhepler ile.suriye yi yerle bir etti.ortadoğudaki tüm sözde islam ülkelerinin barbarlaştığı dönemi hatırlar isek dinsizin hakkından imansız gelir lafı doğrulanıyor.barbar diktatörlere ve destekçilerine Allah sanırım abd yi yollamakla çözdü.ve çözmeye devam ediyor.sonuçta Allah plan yapanların en hayırlısıdır.ve abd nin ortadoğu da olması mazlumlara güç verirken barbarlardan azaltıyor.mazlumların intikam alacağı güne kadar Allah abd yi burada tutsun onun ile mazlumlara yardım etsin inş
DÜNYA HAKİMİYETİ İÇİN ÇİN VE RUSYAYI ABD ÜZERİNE SALALIM MİLLİ SİLAH PROJELERİNE HIZ VERELİM NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRELİM ORTAASYA TÜRK DELETLERİNİ KENDİ SAFHIMIZA ÇEKELİM SÜPER GÜÇ OLMANIN HER YOLUNU DENEYELİM DÜNYA TÜRKLERE AİTTİR ANCAK ÜSTÜN BİR MİLLET DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİR DEVŞİRME ULUSLAR BİZE ULTİMATOM YOLLAYAMAZ ONLARIDA EZER GEÇERİZ DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUT DER ATAN
Abd nin bu bölgeden kovulması için tüm komşu ülkelerin birbirlerinin kuyusunu kazmaması ve ortak çıkarda birleşmesi gerekir
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