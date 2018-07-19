ABD Heyeti Ankara’da İran Yaptırımlarını Görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili geçen ay yaptığı açıklamada, Washington’un müttefiklerine Kasım ayına kadar İran’dan petrol alımını kesmelerini söylediğini aktarmıştı. İran’dan petrol alan Ankara ise bu talebe karşı çıkıyor.

Başkan Donald Trump iki ay önce 2015 tarihli İran’la nükleer anlaşmadan çekilmişti. ABD yönetimi, bir önceki Başkan Barack Obama’nın girişimiyle hayata geçirilen uluslararası anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran’a yönelik sert yaptırımları da tekrar yürürlüğe koyuyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sözcüsü de Cuma günü görüşmelerin yapılacağını ve İran yaptırımları konusunun masaya yatırılacağını doğruladı.

Yetkili, heyetin dışişleri ve maliye bakanlıkları dahil ilgili kurumlarla toplantılar yapacağını bildirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Şu anda Hindistan’da temaslarda bulunan bir ABD heyeti, İran’a yönelik yaptırımlar konusunda görüşmeler yapmak üzere Cuma günü Ankara’yı ziyaret edecek” dedi.

ABD Maliye ve Dışişleri bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir heyet, İran yaptırımlarını konuşmak üzere Cuma günü (20 Temmuz)Ankara’da Türk yetkililerle biraraya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üç hafta önce yaptığı açıklamada, İran’ın Türkiye’nin iyi bir komşusu olduğunu ve aralarında ekonomik bağların bulunduğunu söylemişti. Çavuşoğlu, diğer ülkelerin sözüyle İran’la ticaret bağlarını kesmeyeceklerini vurgulamıştı.

NATO müttefiki Türkiye, enerji ihtiyaçlarının hemen hemen tamamını dışardan ithal ediyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye İran’dan 3 milyon tonun üzerinde ham petrol satın aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştiriyor.

