ABD hükümeti kepenk kapattı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 20 Ocak (DHA) ABD'de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet 'kepenk' kapattı. Başkan Donald Trump'ın denetiminde bulunan federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyecek olan geçici bütçe, ABD Senatosu'nda kabul edilmedi. ABD'de, zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak.

Kongreden 197 oya karşı 230 oyla geçen, ancak senatoda takılan geçici bütçenin onay alamaması üzerine, ABD hükümeti Cuma günü gece yarısından sonra kepenk kapatmak zorunda kaldı.

ABD'nin Doğu Yakası yerel saati ile gece yarısına kadar Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıktı ve hükümet çalışmalarını askıya aldı. Buna göre, ABD'de, kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak.

Amerikalıların 'government shutdown' olarak adlandırdıkları 'hükümet krizi' yüzünden, 2 milyon federal personelden yüzde 40'ının ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilme olasılığı bulunuyor.