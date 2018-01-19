ABD Hükümeti Senato’daki Oylamayı Bekliyor

ABD'de federal hükümetin harcama yetkisinin bu gece sona ermesinin ardından resmi dairelerin kapanmasını önleyecek geçici bütçe bugün Senato'da oya sunuluyor. Geçici bütçe tasarısı dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.
Temsilciler Meclisi'nde Perşembe gecesi 197 oya karşı 230 oyla geçen dördüncü bütçe tasarısı, Senato'ya gelmiş ancak oylamaya geçilmeden görüşmelere ara verilmişti.
Temsilciler Meclisi'nin 11 Cumhuriyetçi üyesi Demokratlar'la birlikte tasarıya "Hayır” oyu verdi.
Bütçe tasarısının ABD Senato'sundan geçip-geçmeyeceği ise belirsiz. 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üyenin bulunduğu Senato'da, bütçenin geçmesi için 60 kabul oyu gerekiyor. İki cumhuriyetçi tasarıyı desteklemeyeceğini açıkladı. Bu da 11 Demokrat'ın tasarıya "Evet” demesi gerektiği anlamına geliyor.
Senato geçici bütçe tasarısını geçirmezse, hükümetin geceyarısı kapanması bekleniyor. Tasarı geçerse, federal hükümet 16 Şubat'a kadar harcama yetkisi almış olacak.
Bu bir aylık süreçte Kongre üyeleri 30 Eylül'de sona erecek 2018 bütçe yılı için gerekli harcama paketini müzakere edecek.
Şu anda oylanan bütçe paketi, bazı Cumhuriyetçileri memnun edecek askeri harcamaları kapsamıyor. Demokratların talep ettiği, Amerika'ya çocuk yaşta kaçak olarak aileleri tarafından getirilen genç göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan DACA programı ve çocuklara sağlık sigortası da tasarıya dahil değil.
ABD Başkanı Donald Trump dün paylaştığı Twitter mesajında, paketin, çocuklara sağlık sigortası programının 6 yıllığına uzatılmasını içeren kısmına muhalefetini dile getirmiş ve kısa vadeli bütçeye on milyarlarca dolarlık sağlık sigortası programın dahil edilmesine karşı olduğunu, çocukların sağlık sigortasının "uzun vadeli bir çözümün parçası olması gerektiğini” yazmıştı.
Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yılını kutlamak üzere Cumartesi akşamı Florida'nın Palm Beach kentinde bir bağış yemeğine katılması bekleniyor. Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın Senato'daki oylama sonuçlanana kadar Washington'dan ayrılmayacağını açıkladı.
ABD'de hükümet en son 2013 yılında kapanmıştı. 16 gün süren kriz, yüz binlerce federal çalışanı zorunlu izne ayırmıştı.
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