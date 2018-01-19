HABER

ABD Hükümeti Senato’daki Oylamayı Bekliyor

19.01.2018 19:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Senato geçici bütçe tasarısını geçirmezse, hükümetin geceyarısı kapanması bekleniyor. Tasarı geçerse, federal hükümet 16 Şubat’a kadar harcama yetkisi almış olacak.

ABD'de federal hükümetin harcama yetkisinin bu gece sona ermesinin ardından resmi dairelerin kapanmasını önleyecek geçici bütçe bugün Senato'da oya sunuluyor. Geçici bütçe tasarısı dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi'nde Perşembe gecesi 197 oya karşı 230 oyla geçen dördüncü bütçe tasarısı, Senato'ya gelmiş ancak oylamaya geçilmeden görüşmelere ara verilmişti.

Temsilciler Meclisi'nin 11 Cumhuriyetçi üyesi Demokratlar'la birlikte tasarıya "Hayır” oyu verdi.

Bütçe tasarısının ABD Senato'sundan geçip-geçmeyeceği ise belirsiz. 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üyenin bulunduğu Senato'da, bütçenin geçmesi için 60 kabul oyu gerekiyor. İki cumhuriyetçi tasarıyı desteklemeyeceğini açıkladı. Bu da 11 Demokrat'ın tasarıya "Evet” demesi gerektiği anlamına geliyor.

Senato geçici bütçe tasarısını geçirmezse, hükümetin geceyarısı kapanması bekleniyor. Tasarı geçerse, federal hükümet 16 Şubat'a kadar harcama yetkisi almış olacak.

Bu bir aylık süreçte Kongre üyeleri 30 Eylül'de sona erecek 2018 bütçe yılı için gerekli harcama paketini müzakere edecek.

Şu anda oylanan bütçe paketi, bazı Cumhuriyetçileri memnun edecek askeri harcamaları kapsamıyor. Demokratların talep ettiği, Amerika'ya çocuk yaşta kaçak olarak aileleri tarafından getirilen genç göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan DACA programı ve çocuklara sağlık sigortası da tasarıya dahil değil.

ABD Başkanı Donald Trump dün paylaştığı Twitter mesajında, paketin, çocuklara sağlık sigortası programının 6 yıllığına uzatılmasını içeren kısmına muhalefetini dile getirmiş ve kısa vadeli bütçeye on milyarlarca dolarlık sağlık sigortası programın dahil edilmesine karşı olduğunu, çocukların sağlık sigortasının "uzun vadeli bir çözümün parçası olması gerektiğini” yazmıştı.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yılını kutlamak üzere Cumartesi akşamı Florida'nın Palm Beach kentinde bir bağış yemeğine katılması bekleniyor. Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın Senato'daki oylama sonuçlanana kadar Washington'dan ayrılmayacağını açıkladı.

ABD'de hükümet en son 2013 yılında kapanmıştı. 16 gün süren kriz, yüz binlerce federal çalışanı zorunlu izne ayırmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

İlginizi Çekebilir

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

PYD/PKK Afrin'den yine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

PYD/PKK Afrin'den yine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem

NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.