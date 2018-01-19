ABD Hükümeti Senato’daki Oylamayı Bekliyor

Bu bir aylık süreçte Kongre üyeleri 30 Eylül'de sona erecek 2018 bütçe yılı için gerekli harcama paketini müzakere edecek.

Bütçe tasarısının ABD Senato'sundan geçip-geçmeyeceği ise belirsiz. 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üyenin bulunduğu Senato'da, bütçenin geçmesi için 60 kabul oyu gerekiyor. İki cumhuriyetçi tasarıyı desteklemeyeceğini açıkladı. Bu da 11 Demokrat'ın tasarıya "Evet” demesi gerektiği anlamına geliyor.

Şu anda oylanan bütçe paketi, bazı Cumhuriyetçileri memnun edecek askeri harcamaları kapsamıyor. Demokratların talep ettiği, Amerika'ya çocuk yaşta kaçak olarak aileleri tarafından getirilen genç göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan DACA programı ve çocuklara sağlık sigortası da tasarıya dahil değil.

ABD Başkanı Donald Trump dün paylaştığı Twitter mesajında, paketin, çocuklara sağlık sigortası programının 6 yıllığına uzatılmasını içeren kısmına muhalefetini dile getirmiş ve kısa vadeli bütçeye on milyarlarca dolarlık sağlık sigortası programın dahil edilmesine karşı olduğunu, çocukların sağlık sigortasının "uzun vadeli bir çözümün parçası olması gerektiğini” yazmıştı.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yılını kutlamak üzere Cumartesi akşamı Florida'nın Palm Beach kentinde bir bağış yemeğine katılması bekleniyor. Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın Senato'daki oylama sonuçlanana kadar Washington'dan ayrılmayacağını açıkladı.

ABD'de hükümet en son 2013 yılında kapanmıştı. 16 gün süren kriz, yüz binlerce federal çalışanı zorunlu izne ayırmıştı.