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ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Saldırıya Uğradık’ İtirafı

08.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik Birimi Başkanı Jeanette Manfra, Rus bilgisayar korsanlarının 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bazı eyaletlerde seçmen kayıt belgelerine sızdıklarını doğruladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Saldırıya Uğradık’ İtirafı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik Birimi Başkanı Jeanette Manfra, NBC kanalına yaptığı açıklamada Rus bilgisayar korsanlarının 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bazı eyaletlerde seçmen kayıt belgelerine sızdıklarını söyledi.

Manfra, Rusya’nın 21 eyaleti hedef aldığını, ancak bunların çok azında kayıtlara ulaşabildiğini söyledi.

NBC News kanalı Rusya’nın hedef aldığı 21 eyaletle temasa geçti. Teksas ve California’nın aralarında olduğu beş eyaletin yetkilileri hiçbir siber saldırıya uğramadıklarını söyledi.

Dönemin İç Güvenlik Bakanı Jeh Jonson, 2016 başkanlık seçimi sırasında NBC’ye verdiği söyleşide seçmen kayıtlarını hedef alan elektronik taramanın Rusya hükümeti tarafından yapıldığını söylemişti. Rusya’nın bu eylemini bir uyarı olarak gördüğünü aktaran Johnson, birçok eyaletin siber güvenlik önlemlerini arttırmak için çok az şey yaptıkları konusunda endişe duyduğunu bildirmişti.

Söz konusu eyaletlerin birçoğu hükümet tarafından siber tehditler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmediklerini söylemiş, bir kısmı ise siber güvenlik açıklarını kapatmak için hükümetten yardım beklediklerini aktarmıştı.

ABD’de Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi ve Başkan Donald Trump’ın Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddiaları Özel Savcı Robert Mueller tarafından soruşturuluyor. Ayrıca Senato ve Temsilciler Meclisi’nde oluşturulan komisyonlar da konuyla ilgili kendi soruşturmalarını yürütüyor.

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