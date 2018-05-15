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ABD içinden Trump'a Kudüs tepkisi: Entrika çevirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 10:59 | Son Güncelleme

ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi. Brennan Trump için 'Entrika çevirdi' ifadesini kullandı.

ABD içinden Trump'a Kudüs tepkisi: Entrika çevirdi

Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli." ifadesini kullandı.

Eski CIA Başkanı aynı zamanda, İran nükleer anlaşması konusunda yalan söylediğini belirttiği Trump'ın, ABD'nin taahhütlerine olan küresel güvenin altını oyduğunu, en yakın müttefiklerini yabancılaştırdığını, İranlı şahinleri güçlendirdiğini ve Kuzey Kore'ye nükleer silahlarını tutmak için daha fazla neden verdiğini savundu. Brennan, "Bu delilik, ulusal güvenliğimize bir tehdit." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan ABD'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders da İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki göstermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulmasına dikkati çekmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Gazze Kudüs CIA John Brennan

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