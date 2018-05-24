ABD ile Avrupa arasında İran konusunda görüş ayrılığı

Bakan, "uzlaşma çok uzak" diye konuştu.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ABD ve Avrupa'nın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili tartışmada "uzlaşma noktasının çok uzağında" olduklarını söyledi. Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından verdiği demeçte "tarafların son derece farklı tutum içinde olduklarını" belirtti. Bakan görüş ayrılığının ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler açısından endişeye yol açabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile imzacı Avrupa ülkelerinin anlaşmanın Tahran ile görüşmeler yoluyla genişletilmesi konusunda tam dayanışma içinde olduklarını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmeden sonra, Washington ile İran'a dair yapacakları görüşmelerin zor geçeceğini Atlantik ilişkilere gölge düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

ABD'nin son derece önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Heiko Maas, diyaloğun sürdürülmesini kararlaştırdıklarını ve Almanya ile Avrupalı ortaklarının anlaşmaya bağlı kalmakta kararlı olduklarını Güvenlik Danışmanı Bolton'a aktardığını belirtti. Maas "Yakın çevremizde nükleer silahların yayılmasını istemiyoruz. İran'ın da anlaşmaya sadık kalması için elden gelen yapılmalıdır” dedi.