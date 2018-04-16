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ABD ile Fransa arasında 'ikna' krizi! Beyaz Saray'dan yanıt geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye operasyonunu birlikte yürüttüğü Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna ettiğine yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'dan yanıt geldi.

ABD ile Fransa arasında 'ikna' krizi! Beyaz Saray'dan yanıt geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, “Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net.” dedi.

Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Donald Trump Emmanuel Macron Suriye

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