HABER

ABD ile Kanada arasında gerginlik artıyor! Yeni liste geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2018 06:10 | Son Güncelleme

ABD ile Kanada arasında gümrük tarifeleri konusunda bir süredir devam eden gerginlik, Kanada'nın açıkladığı "misilleme listesi" ile yeni bir boyut kazandı.

ABD ile Kanada arasında gerginlik artıyor! Yeni liste geldi!

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Hamilton kentindeki Stelco Demir-Çelik Fabrikası'nda, Çalışma Bakanı Patty Hadju, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bains, Uluslararası Ticaret Bakanı François-Philippe Champagne ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, yeni tarife hedeflerinden geri adım atmama sözü veren Freeland, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla ABD ürünlerine 16,6 milyar dolarlık misilleme vergi getirdiklerini duyurdu. ABD yönetiminin söz konusu tedbirlere gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürmesini "saçma" ve "incitici" olarak nitelendiren Freeland, şunları söyledi: "Kanada, ABD pazarı için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve alüminyum kaynağı olmuştur. ABD'nin Kanada çelik ve alüminyumu üzerine getirdiği tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kuralları uyarınca korumacı ve yasa dışıdır. Bu karşı önlemleri aldığımızdan dolayı mutlu değiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi, işçilerimizi ve toplumlarımızı savunmaktan başka yol bırakmadı. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir."

Bakanlar Hadju ve Bains de Kanada hükümetinin, ABD'nin uygulamalarından etkilenen işletmelere tazminat ödeyeceğini ve işçileri ülkede tutmak için istihdam sigortası programı başlatacağını açıkladı.

LİSTEDE NELER VAR?

Kanada hükümeti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve son hali verilen listede, demir-çelik ve alüminyum ürünleri başta olmak üzere günlük hayatta kullanılan birçok malzeme bulunuyor.

Diğer Amerikan ürünleri arasında yoğurt çeşitleri, kahve, hazır yemekler, akçaağaç şurubu, çikolata, pizza, turşu, portakal suyu, soya sosu, ketçap, mayonez, viski, çeşitli ev eşyaları ve tuvalet malzemeleri, uyku tulumları, oyun kartları, tükenmez kalemler ve motorbotlar, yatlar, denizcilikte kullanılan malzemeler, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, giyecekler, mum, kağıt peçete gibi yüzlerce ürün yer alıyor.

Bakan Freeland'in açıklamasına göre, ABD tarafı hangi ürüne ne kadar vergi uyguluyorsa Kanada da aynı oranları uygulayacak.

AA

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
'Seçimler Sona Erse de Türkiye-ABD İlişkilerindeki Husumet Devam Edecek’'Seçimler Sona Erse de Türkiye-ABD İlişkilerindeki Husumet Devam Edecek’
YPG’nin Menbiç’i Terk Etmesi ve Silah Teslim Etmesi Çalışmaları SürüyorYPG’nin Menbiç’i Terk Etmesi ve Silah Teslim Etmesi Çalışmaları Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kanada gerginlik gümrük tarifeleri Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.