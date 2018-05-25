ABD ile Kuzey Kore Arasında Köprüler Tamamen Atıldı mı?

Kuzey Kore Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika ile hala herhangi bir zamanda görüşme masasına oturmaya istekli olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin ABD’ye, yeniden bir ikili zirve yapılması konusunu düşünmesi için zaman ve fırsat tanımaya hazır olduğu kaydedildi.
Amerika Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin bu açıklamasını olumlu ve yapıcı olarak niteledi.
Trump mesajında, “Kuzey Kore’den sıcak ve yapıcı bir açıklama gelmesi sevindirici. Yakında bu sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, muhtemelen de bu, uzun ve kalıcı refah ve barışa giden bir süreç olacak. Bunu sadece zaman (ve yetenek) belirleyecektir” dedi.
Asya’dan tepki
Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ise ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran’da yapılması planlanan ikili görüşmenin iptalinden üzüntü duyduğunu açıkladı.
Avusturya’yı ziyareti sırasında konuşan Başbakan yine de, Güney Kore ile Kuzey Kore liderlerinin kısa süre önce yaptıkları tarihi görüşmenin taraflar arasında barış anlaşması imzalanması için bir yapı taşı olmayı sürdürmesini umduklarını kaydetti.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe de 12 Haziran görüşmesinin iptalinden üzüntü duyduğunu ancak yine de Trump’ın kararını desteklediğini dile getirdi.
Halen Moskova’yı ziyaret eden Abe, Cumartesi günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le biraraya geldiğinde Kore yarımadasındaki gelişmeleri de değerlendireceklerini söyledi.
Kuzey Kore’ye destek veren Çin, ikili zirvenin iptal gerekçesi konusunda tarafların birbirlerini suçlamak yerine, kendi eylemlerini de gözden geçirmesi gerektiğini açıkladı.
Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang, Pekin’in başından beri karşılıklı diyalog sürecini desteklediğini söyledi, ancak asıl önemli olanın “tüm ilgili tarafların birbiriyle anlaşması ve sorunları çözmek için iyi niyet göstermeleri gerektiğini” kaydetti.
Bu arada Amerika Genelkurmay Başkanı Vincent Brooks’un, Seul’deki bir toplantıda yaptığı konuşmada 12 Haziran toplantısının iptalinin nükleer gerilimi gidermek üzere gelecekte yapılabilecek bir başka toplantının önünü tamamen kapatmadığını söylediği bildirildi.
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