ABD ile Kuzey Kore arasında tarihi zirve

Liderler arasında daha birkaç ay önce yaşanan söz düellosunda Trump Kim'e "küçük roket adam", Kim de Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahları nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la tarihi bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Trump'ın Kim'den gelen görüşme davetini kabul ettiği duyuruldu.

Açıklama, Beyaz Saray'da Trump'la görüşen Güney Kore'nin ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong'dan geldi. Hafta başında görüştüğü Kim Jong Un'dan Trump'a mesaj taşıyan Chung, zirvenin Mayıs sonunda gerçekleşebileceğini söyledi. Ancak Chung görüşmenin tarihinin ve yerinin henüz belirlenmediğini aktardı.

Chung, görüşme öncesinde Kim'in nükleer veya balistik füze denemelerini askıya alma vaadinde bulunduğunu da belirtti.

Eğer gerçekleşirse, bu görüşme ile bir ABD Başkanı ilk kez Kuzey Kore'den bir liderle yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Kuzey Kore daha önce de ABD Başkanları ile yüz yüze görüşmek için çaba sarf etmiş, ancak diğer başkanlar bu durumu Pyongyang'ın iki ülke arasında denklik sağlama çabası olarak görerek sıcak bakmamıştı.