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ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin 3 ABD'li mahkûmu serbest bıraktığını twitter hesabından duyurdu. Trump, 3 mahkûmun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun uçağında ülkeye geri döndüklerini söyledi.

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

Ayrıntılar geliyor...

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ABD Kuzey Kore

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
trump sosyal medyadan haber duyuruyor.bizim bekir bozdag sosyaledya kimmis diyor. tezat üstune tezatlar oldu türkiye bunların yizunden
onlar ancak bir birlerinin dostlarıdır Allahı sizin in hiç bir hayr insirmesini istemezler
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