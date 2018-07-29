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ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine ilişkin ABD'den bir açıklama daha geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence "Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mile Pence, Rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklama yaptı. Mile Pence, "Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.

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ABD Andrew Brunson ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

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