ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mile Pence, Rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklama yaptı. Mile Pence, "Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.

As I said earlier this week - and @POTUS has made clear - transferring Pastor Andrew Brunson to home arrest, it’s just not good enough. And the United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. pic.twitter.com/nEHmcPQkpk