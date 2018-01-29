HABER

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! Flaş Soçi kararı...

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 22:49 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD'nin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu.

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! Flaş Soçi kararı...

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD temsilcilerinin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacaklarını duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye görüşmelerinin Soçi yerine Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yapılması gerektiği vurgulandı.

Zaharova: Kürtler Soçi kongresinde olacak

Büyükelçilik Basın Sekreteri Mariya Olson, "Birleşik Devletler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacak. Suriye müzakere komitesinin Soçi'deki kongresine katılmayacak. ABD'nin kongre kararına saygı duyduğunu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kriz Rusya ABD Soçi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaştı

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
isabet olmuş.hangi yüzle katılacaklar.ABD bu dünyanın katilidir...
"IŞİD" çoktan bitti,ama emperyalistlerin Suriye'deki emelleri ne yazık ki,sona ermedi!!!
karol abd kahrol
ABD işıd bahanesiyle Suriye’ye yerleştin. Işıd bitti sen biremedin. Bi defol git artık Ortadoğu’dan.
kahrolası kan emici abd sömürgeci emperyalist çek artık mazlumların damarlarından elini yetmedimi bu kadar içtiğiniz kanlar doymadınızmı vampir abd ve taşoronları avrupa sözde demokrasi sözde medeniyet hani nerde getirdiniz demokrasiyi hani her elinizi soktuğunuz ülkelerde kan zulüm sömürgecilikten başka ne yapıyorsunuz adi abd
trump abd 'nin karizmasını çok fena çizdi yanlız tüm iyi ilişkileri olan ülkelerle restleşti sadece türkiye değil
Diğer Haberler
Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan istifa

MOSSAD'ın sırlarını tanıklar deşifre etti! İşte dehşete düşüren suikast teknikleri

MOSSAD'ın sırlarını tanıklar deşifre etti! İşte dehşete düşüren suikast teknikleri

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.