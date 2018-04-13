'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Alman yayın organı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Direktörü Andrey Kortunov, ABD ile Rusya arasında tırmanan gerilimin, Küba füze krizinden sonraki en tehlikeli süreç olduğu söyledi. Rus uzman, "Bu sabah Akdeniz’de Rusya ve ABD arasında doğrudan bir çatışma yaşanmasına ramak kaldı. 1962 yılındaki Küba füze krizinden sonra en tehlikeli dönemi yaşıyoruz" diyerek bir Rus fıkrası anlattı: "Doktor hastasını arar ve 'Sana iki haberim var biri kötü diğeri daha da kötü' der. Hastası 'Bana önce kötü haberi söyle' der. Doktor 'Sağlığın çok kötü, üç gün içinde ameliyat olmazsan öleceksin' diyince hastası, 'Bu kötü bir haberse daha kötü olanı ne?' diye sorar. Doktor, 'Bugün sana ulaşmaya çalıştığım üçüncü gün' yanıtını verir. İşte biz ABD ile iletişim kurmaya çalıştığımız üçüncü gündeyiz ama bunu yapamıyoruz. İletişim kanallarımız çökmüş durumda. Soğuk Savaş dönemi ile fark burada. O süreçte iletişim kanalları vardı, oyunun kuralları biliniyordu…" Kortunov, "Sizce Trump'ın 'füzelerimiz geliyor' tehdidini ne tür adımlar izler? Putin nasıl karşılık verir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Trump’ın somut olarak ne tür hamlelere hazırlandığını bilmiyoruz. Bildiğimiz Trump’ın ABD’yi bölgede yeniden lider güç olarak konumlandırmak istediği. Bu da geçtiğimiz yıl, Suriye’de -kimyasal silah saldırısı sonrası- yaptığından daha fazlasını yapacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlediği operasyon öncelikli olarak pedagojik nitelik taşıyordu, Suriye hava üssü sınırlı zarar gördü, zaiyat, kayıp olmamıştı, etkisi çok sınırlıydı. İçinde bulunduğumuzu süreçte sorun şu, eğer 'Gerçek patron duruma el koyuyor, Putin ise korkak tavuk gibi kaçıyor' şeklinde algı oluşursa, bugüne kadar bölgedeki politik kazanımları açısından Rusya bunun altında kalmaz… Trump geçen yıl yaptığından daha fazlasını yapmak zorunda ama çok daha fazlasını yapacak olursa da Putin yanıt vermek durumunda yani bu denklemde kazanan olmayacak."



'İRAN BU RESME NASIL DAHİL OLDU?' Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmayı da değerlendiren Rus uzman, "Nihayetinde Türkiye NATO üyesi. Gerilimin tırmandığı bu süreçte Putin’in Erdoğan’dan beklentisi nedir?" şeklindeki soruya da cevap verdi: