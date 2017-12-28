ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

Son Güncelleme 8 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 16:52 |8 saat önce

Son dakika habere göre, ABD Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize sınırlamasını tamamen kaldırdı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Türk hükümeti, yerel çalışanlarımızın resmi görevleri yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağına dair üst düzey güvenceye bağlı kalmıştır" ifadesi kullanıldı. Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada " 'ABD herhangi bir güvence vermedi' denildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yaptı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından duyurduğu açıklamada Türkiye'nin 'resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı' belirtildi. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir. Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."

"HİÇBİR GÜVENCE VERİLMEDİ" ürkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, “Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz. Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.”