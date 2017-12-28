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ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 16:52 | Son Güncelleme 8 saat önce

Son dakika habere göre, ABD Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize sınırlamasını tamamen kaldırdı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Türk hükümeti, yerel çalışanlarımızın resmi görevleri yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağına dair üst düzey güvenceye bağlı kalmıştır" ifadesi kullanıldı. Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada " 'ABD herhangi bir güvence vermedi' denildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yaptı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından duyurduğu açıklamada Türkiye'nin 'resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı' belirtildi.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.

Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."

"HİÇBİR GÜVENCE VERİLMEDİ"

ürkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, “Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.”

NE OLMUŞTU?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir" açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
ABD ile vize krizini yaratan Metin Topuz ile ilgili flaş açıklama
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ABD vize vize krizi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Alsanız ne olur almasanız ne olur,Türkiyeye muhtaçsın amerika.
hükumetin ısrarlı politikası olmasaydı çok zor çözülürdü bu iş
EE şimdi Akp liler Amerika yı artık dost ilan eder Tayibide Amerika Fatihi..Dha önce öyle oldu ya Rusya haindi düşmandı Tayip Erdoğan özür diledi barıştılar Rusya Dost oldu Tyaip Erdoğanda kahraman oldu özür dileyerek..Artı bu kraldan cok kralcılık yapmayı bırakın güçlenmessek gercekleri görüp içerde bir birimizi tutmassak devletin paralarını bakanlara car çur ettirip görmemezlikten gelirsk Amerika istedi zaman vizeyi askıya alır canı istediginde kaldırır biz hiç bir şey yapmayız sadece bayragını yaparız..Kısacası herkes ülkesini sevsin sevmeyenleri kim olursa olsun başta oturtmasın..
dik durun gevşemeyin Meyvesini alırsınız
siz kimsiniz?
Neyi yada nereyi sattınız gene ?
Bir özür mektubuda abd ye gitmiş anlaşılan rusyadan sonra zatı muhterem birde ona abd ye yanı yollamış özür mktubu cakma lider
Ne verdik?
nasıl taviz verildi nasıl antlaşma bu abd elçiliği görevlisi Türk vatandaşlarına dokunulmazlık mı verildi?
Türk hükümeti, yerel çalışanlarımızın resmi görevleri yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağına dair üst düzey güvenceye bağlı kalmıştır. DEMİŞLER. ŞİMDİ PAPAZ SERBEST Mİ KALDI?
Tükür yala,yola devam.
nereyi bağışladık. fazla söze gerek yok
Reza reis blöf yaptı, Tayyip Reis reste rest dedi elinde ne varsa koydu, Trump zaten masa sahibi o her zaman kazanır, Tayyip Reis baktı ki blöfü ekarte edemiyor verdi elde avuçta ne varsa. Reza bu işten yırttı, Tayyip Reis kurtarıcı oldu, Olan gariban Türk vatandaşına oldu dolar 3,80 :) canım Türkiyem
dolar an itibari ile 3.80e düştü p.tesinden itibarende 3.50 ye gerilicek
Ne yaparlarsa yapsınlar gözaltına alınmayacak lar sözü ne ya bide en üst düzeyden
hepsi danışıklı döğüş
amarica bir şey almadan bir şey vermez
hazırlanın ışidli canlıakbombalar abd ye gidiyorsunuz
Neyse eziyet bitti..işi olanlar rahat bir nefes aldı
Cumhurbaşkanımızın dik duruşunun eseridir bu. El pençe olmadık dik durduk. Kudüs konusunda da vize konusunda da haklı olan güçlüdür dedik ve kazandık.
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