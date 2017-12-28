ABD ile vize krizi çözüldü: Vize randevusu kısıtlamaları kaldırıldı (2)

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk Hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığı duyuruldu.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, vize kısıtlamalarının kaldırılmasında Türk Hükümeti tarafından verilen üst düzey güvencenin ve olası bir operasyonda Türk makamların ABD yetkililerine önceden bilgi verme sözünün de etkisi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde geliştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme kavuşması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir.” denildi.