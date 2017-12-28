ABD ile vize krizi çözüldü: Vize randevusu kısıtlamaları kaldırıldı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk Hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığı duyuruldu.