ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan William Rouback ve ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard’ın da yer aldığı ABD’li heyet, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Halep’in Menbiç ilçesini ziyaret etti.
MENBİÇ SOKAKLARINDA DOLAŞTILAR
Habere göre, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye’nin ilçede bulunan YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Menbiç’te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD’lilerin ilçenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
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