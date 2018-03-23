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ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütünün varlığı nedeniyle sorun olan Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesini dün ABD’li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi.

ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan William Rouback ve ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard’ın da yer aldığı ABD’li heyet, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Halep’in Menbiç ilçesini ziyaret etti.

MENBİÇ SOKAKLARINDA DOLAŞTILAR

Habere göre, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye’nin ilçede bulunan YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Menbiç’te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD’lilerin ilçenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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afri

'Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor''Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor'
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Anahtar Kelimeler:
ABD PKK YPG ABD askerleri

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ESED in haberi yoktur yoksa kesin ABD işgali için birşeyler söylerdi Kılıçtaroğlu! Meral abla! biran önce gidin "_ESED le görüşün_" ve durumdan haberdar edin
ABD ye de Rusya ya da güvenerek adım atma.. Rusya yakında, git kardeşin ESAD la görüş derse.. bakalım o zaman ne diyeceksin ! Suriye de tek bir meşru rejim vardır.. Bu sorunu ESAD ı yok sayarak çözemezsiniz.
terörist bir ülkenin ülkemizde neden askeri üst bulundurmasına hala neden izin veriliyor?
Başlamışken ABD yi pkk/pyd ile beraber gömeceğiz
yalan... daha bugün turp a ayar vermişmiş erdoğan!!
Başlamışken ABD yi pkk/pyd ile beraber gömeceğiz İnşallah ..
@azimteknoloji ne zaman
Olur paşam.. Sen emret ..ABD yi yere gömelim..
kaşıntıya ne iyi geliyodu bilen varmı arkadaşlar yaa...
İncirlik acilen kapatılmalı
Yada nasıl
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