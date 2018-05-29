ABD İnanç Özgürlükleri Raporu’nda Türkiye'ye Eleştiri

Amerika Dışişleri Bakanlığı İnanç Özgürlüğü Raporu yayınlandı. Toplamda

200 ülke ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunulan raporda 22 sayfa

yer ayrılan Türkiye’yle ilgili bölüm Türkiye’nin kendisini laik bir devlet

olarak tanımladığına dikkat çekilerek başlıyor. Raporda aynı zamanda

ülkede devam etmekte olan Olağanüstü Hal Uygulaması hatırlatılıyor ve 15

Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana devam eden olan

operasyonlara dikkat çekiliyor. Raporda “sürgündeki din adamı” olarak tanımlanan Fethullah Gülen ve

cemaatine üye olduğu gerekçesiyle en az 50 bin kişinin polis tarafından

gözaltına aldığı ya da tutuklandığı belirtiliyor. Türkiye’de din işlerinin

düzenlendiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bulunduğu ve operasyonlar

kapsamında bu kurumdan da dört binden fazla kişinin işten çıkarıldığı ifade

ediliyor. Türkiye’nin ayrıca bir grubun dini inançlarına saygısızlık yaptıkları

gerekçesiyle bireyleri yargıladığı ve 1923’te imzalanan ve gayri

Müslimlerin azınlık haklarını içermeyen Lozan Anlaşması kapsamında

gayrimüslimlerin dini özgürlüklerini sınırlamaya devam ettiği öne

sürülüyor.

Raporda Alevilere de yer veriliyor ve devletin Alevileri Müslümanlığa aykırı

bir kesim olarak görmeye ve cemevlerini ibadet yeri olarak kabul

etmemeye devam ettiği ifade ediliyor. Alevilerin şiddet tehdidiyle karşı

karşıya oldukları belirtiliyor. Benzer şekilde Türkiye’deki azınlık inanç

gruplarının kendi ibadet merkezlerini açmak, din adamlarını yetiştirebilmek

ve çocuklarının zorunlu din derslerini almamasını sağlamak gibi konularda

sıkıntılar yaşamayı sürdürdükleri belirtiliyor. Bu noktada 5 kilisenin de

arazileriyle ilgili sorunlarının devam ettiği hatırlatılıyor. Buna karşın

hükümetin azınlık grupların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili devletin

hizmet sunmaya ve bazı inanç merkezlerinin de yenilenmesi ve restore

edilmesi için de kaynak sağlamaya devam ettiğine işaret ediliyor. Raporda

Caferi inancına yönelik yayınlar yapan iki televizyon kanalının da terör

propagandası yaptıkları iddiasıyla hükümet tarafından kapatıldığı

hatırlatılıyor. Raporda Türkiye’de Alevilerin, Yahudilerin, Protestanların ve Sünni

Müslümanların da başta IŞİD olmak üzere çeşitli gruplar tarafından tehdit

edildikleri ifade ediliyor. Bununla birlikte Yahudi karşıtı söylemlerin de

devam ettiği bu çerçevede bazı televizyon yorumcularının ekranlarda ve

gazetelerde 2016 darbe girişiminin arkasında Yahudilerin olduğu şeklinde

iddialarda bulunmayı sürdürdükleri belirtiliyor. Rapora göre aynı kişiler

İstanbul’daki Fener Rum Patriği’ni de benzer söylemlerle suçluyorlar. Bazı

televizyon dizilerinde de özellikle Yahudilerle ilgili kışkırtıcı nitelikte

yayınlar yapıldığına dikkat çekiliyor. Bu noktada “Payitaht” adlı dizide

özellikle Yahudilerin kötülendiği ve şeytanlaştırıldığı belirtilirken Yahudi

cemaatinde de bu durumdan endişe ve kaygı duyduğu ifade ediliyor.

Raporda dikkat çekilen noktalardan biri de bazı Alevi vatandaşların

yaşadıkları evlerin kapılarına çarpı (X) işareti yazılmış olması. Kimliği

belirsiz kişilerin Türkiye’de Ortodoksların, Katoliklerin, Protestanların ve

Alevilerin ibadet yerlerine saldırarak zarar verdikleri, Malatya’da bir

Protestan kilisesinin saldırıya uğradığı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Türkiye’de inanç özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlarla

ilgili olarak Amerika’nın sürekli bir biçimde Türkiye’ye uyarılarda

bulunduğuna dikkat çekiliyor. Amerikan Büyükelçisi de dahil olmak üzere

Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştiren Amerikalı diplomatların ve elçilik

görevlilerinin de Türk hükümet yetkilileriyle bu konuda devamlı iletişim

halinde oldukları belirtiliyor. Amerikan hükümetinin Türkiye’yi inanç

grupları üzerindeki baskıların kaldırılması, inanç konusunda ayrımcılık

yapılmaması ve inanç gruplarına ait mülklerin iadesi konularında

uyarılarda bulunduğu hatırlatılıyor. Amerikalı diplomat ve yetkililerin bu

çerçevede Türkiye’de yaşayan Yunan Ortodokslar, Yahudiler, Ermeniler,

Protestanlar, Aleviler ve Suriyeli Ortodokslar gibi çok sayıda azınlığa

mensup grupların liderleriyle de temaslar bulundukları belirtiliyor. Türkiye’nin İnanç Demografisi Raporda Türk hükümetinin 2017 Temmuz tarihli tahmini verilerine göre

halkın yüzde 99’unun Müslüman olduğu bu çoğunluğun da yüzde 77,5’inin

Sünni olduğu ifade ediliyor. Diğer inanç grubuna ait azınlıkların nüfusun

yüzde 0,3’ünü oluşturduğu yüzde 2’lik bir kesimin de Ateist olduğu

belirtiliyor. Raporda Türkiye’de nüfusun yüzde 25 ila 31’lik bir kısmının da

Alevi olduğu hatırlatılıyor. Yüzde 4’lük bir kesimin de Şii Caferi olduğu

ifade ediliyor.