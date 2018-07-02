ABD İncirlik Üssü'nden çekiliyor mu? ABD'li komutan Eaglin'den açıklama

Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı David S. Eaglin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma füzeleri almasını değerlendirdi. Eaglin, bu kararın Türkiye’ye ait olduğunu vurgularken “S-400'lerin alınmasının Türkiye'nin, ABD ve NATO'yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi” dedi. Habertürk’ten Nalan Koçak’a konuşan Eaglin’e yöneltilen sorular ve komutanın verdiği cevaplardan bir kısım şöyle: İncirlik hep ABD için çok önemli oldu, neden? Kuruluşundan bu yana İncirlik hep ABD, Türkiye ve diğer NATO müttefikleri için çok stratejik bir yer oldu. Bunu sadece bölgedeki tehditlere karşı düzenlenen askeri operasyonlar anlamında değil, gerektiğinde yardım sağlanması anlamında da söylüyorum. Üsteki asker sayısını bizimle paylaşır mısınız? Tahmin edeceğiniz üzere güvenlik gerekçesiyle tam rakamı size veremem. Ancak 2 binin üzerinde Amerikalı personel var. Personelimiz tesiste binin üzerinde NATO ve Türk Hava Kuvvetleri çalışanıyla birlikte görev yapıyor. ‘S-400 KENDİ KARARINIZ AMA OLASI SONUÇLARI BELİRTTİK'



Üs, Türkiye'de bazı kesimler için Amerikan emperyalizminin sembolü. Peki buna ne dersiniz?

Türk müttefiklerimizde saygı çerçevesinde süren ilişkimize müteşekkiriz. Pek çok askerimiz bölge esnafından alışveriş yapıyor, yerel şirketlere iş imkânı sağlıyoruz ve üste küçük marketlerin perakende satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Bölge halkına olumlu etkimizden de gurur duyuyoruz. Tamamen farazi konuşuyorum, mesela ileride İncirlik Üssü'nde Rusların S-400 hava savunma sistemlerini konuşlu olarak hayal edebiliyor musunuz? Bu Türkiye'nin kararı olur, kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakat Amerikan Savunma Bakanlığı S-400'lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400'lerin alınmasının Türkiye'nin, ABD ve NATO'yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi. ‘SİYASİ KARARLAR ELBETTE BİZİ ETKİLEYECEKTİR'



Siyasi meseleler, özellikle Ankara- Washington arasında yaşanan herhangi bir gerilim bu uyumu etkiliyor mu? O seviyede alınan kararlar tabii ki bizi etkileyecektir. Fakat şimdiye kadar hiçbir kararın buradaki Türk ve Amerikan askerleri arasındaki ilişkiyi etkileyebildiğini söyleyemem.