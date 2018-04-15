ABD, İngiltere ve Fransa'dan Suriye konusunda yeni bir diplomatik girişim başlatıyor

Suriye'deki bazı askeri hedefleri Cumartesi sabaha karşı düzenledikleri ortak operasyonla vuran ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde yeni bir girişim başlattı.

Üç ülke tarafından ortak hazırlanan karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Tasarıda, Şam yakınlarındaki Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi çağrısı yinelendi.

Tasarıda ayrıca, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması, ateşkesin yürürlüğe sokulması ve Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması için çağrısı yapılıyor.

Üç ülkenin bu girişimi, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının ardından diplomatik sürece geri dönme isteklerinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu tasarıda, düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırı ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi isteniyor.