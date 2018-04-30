ABD Irak’taki Askeri Komuta Merkezini Kapattı

Amerika, Irak’ta IŞİD’e karşı kara operasyonları yürüten askeri karargahını kapattı. Bu, IŞİD militanlarına karşı yürütülen büyük ölçekli kara operasyonlarının sona erdiğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.
IŞİD bir zamanlar Irak topraklarının üçte birini ve en büyük kent Musul’u kontrol ediyordu. Irak Başbakanı Haydar El Ebadi geçen Aralık ayında 5 bin Amerikan askerinin destek verdiği Irak kuvvetlerinin IŞİD’i yenilgiye uğrattığını açıkladı.
Amerika, Irak’ta asker konuşlandırmaya devam edecek. Ancak Bağdat ve Washington, Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısı hakkında kesin bilgi vermedi. Bu askerler Irak güvenlik güçlerine danışmanlık ve donanım desteği vermeyi sürdürecek.
Amerikan kara kuvvetleri, Irak’ta IŞİD’i püskürtmek için verilen üç yıllık mücadelede Irak kuvvetlerine yardım etti. IŞİD, Irak’ın ve Suriye’nin kuzey bölgelerinin büyük kısmında kontrolü ele geçirmişti. Suriye’nin Rakka kenti IŞİD’in ilan ettiği halifeliğin başkentiydi. Rakka da bu yıl IŞİD militanlarından temizlendi, ancak kent çatışmaların ardından harabeye döndü.
Amerikan askerleri Irak’ta çatışmalara katılmadılar, ancak genellikle Musul yakınlarındaki saha komuta merkezlerinde gözlem yapan insansız hava araçlarını kontrol ettiler ve Iraklı komutanlara savaş alanında lojistik destek sağladılar.
Irak’ta Amerikan askerlerinin varlığı Mayıs ayında yapılacak genel seçim öncesinde tartışmaların odağı haline geldi. Ebadi, Amerikan askerlerinin Irak ordusuna destek vermeye devam etmelerini istiyor, ancak muhalifler ve bir kısmı İran destekli Şii milis Amerikan askerlerinin derhal ülkelerine dönmelerini talep ediyor.
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