ABD Irak’taki Askerlerinin Sayısını Azaltıyor

Irak hükümetinin geçen yıl IŞİD’e karşı zaferini ilan etmesinin ardından, Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.

Iraklı bir hükümet sözcüsü Associated Press (AP) haber ajansına gelişmeyi doğruladı. Ancak sözcü, çekilmenin henüz ilk aşamalarında olduğunu ve Amerikan güçlerinin tam çekilmesinin başlangıcı anlamına gelmediğini söyledi.

Irak’taki bir koalisyon üssünde görev yapan yabancı çalışanlar, onlarca Amerikan askerinin geçen hafta boyunca günlük uçuşlar üzerinden Irak’tan Afganistan’a gönderildiğini belirtti.

Irak’ın batısında yer alan El-Asad üssündeki bir AP muhabiri de bu gelişmeyi doğruladı. Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, AP’ye yaptığı açıklamada, “Koalisyonun Irak’taki varlığının devamının, koşullara bağlı olacağını, ihtiyaçlara göre orantılı nitelik göstereceğini ve Irak hükümetiyle koordinasyon halinde ilerleyeceğini” kaydetti.

Hükümet sözcüsü Saad el-Hadithi de, çekilme haberinin çıkmasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, “DAEŞ’e (IŞİD) karşı savaşın sona erdiğini ve dolayısıyla Amerikan varlığının düzeyinin düşürüleceğini” söyledi.