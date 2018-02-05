ABD Irak’taki Askerlerinin Sayısını Azaltıyor

Irak hükümetinin geçen yıl IŞİD’e karşı zaferini ilan etmesinin ardından, Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.
Iraklı bir hükümet sözcüsü Associated Press (AP) haber ajansına gelişmeyi doğruladı. Ancak sözcü, çekilmenin henüz ilk aşamalarında olduğunu ve Amerikan güçlerinin tam çekilmesinin başlangıcı anlamına gelmediğini söyledi.
Irak’taki bir koalisyon üssünde görev yapan yabancı çalışanlar, onlarca Amerikan askerinin geçen hafta boyunca günlük uçuşlar üzerinden Irak’tan Afganistan’a gönderildiğini belirtti.
Irak’ın batısında yer alan El-Asad üssündeki bir AP muhabiri de bu gelişmeyi doğruladı. Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, AP’ye yaptığı açıklamada, “Koalisyonun Irak’taki varlığının devamının, koşullara bağlı olacağını, ihtiyaçlara göre orantılı nitelik göstereceğini ve Irak hükümetiyle koordinasyon halinde ilerleyeceğini” kaydetti.
Hükümet sözcüsü Saad el-Hadithi de, çekilme haberinin çıkmasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, “DAEŞ’e (IŞİD) karşı savaşın sona erdiğini ve dolayısıyla Amerikan varlığının düzeyinin düşürüleceğini” söyledi.
Irak Başbakanı Haydar Ebadi’ye yakın bir üst düzey Iraklı yetkili de, ABD’yle varılan ön anlaşmaya göre ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin yüzde 60’ının geri çekileceğini açıkladı. Plana göre, 4 bin civarında Amerikan askeriyse Irak ordusuna eğitim vermek için ülkede kalmaya devam edecek.
ABD Irak’ta IŞİD’e karşı hava saldırılarını 2014 yılı Ağustos ayında başlatmıştı. O dönemde Amerikalı yetkililer, askeri müdahaleyi “sınırlı” olarak tanımlamıştı ancak Irak ordusu IŞİD militanlarını püskürtmede zorlanması üzerine ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkedeki varlığı da artmıştı.
Amerikalı üsteğmen William John Raymond El-Asad üssünde AP’ye yaptığı açıklamada, “Kısa süre önce misyonumuzda değişiklik yaptık ve gelecek aylarda farklı bir harekat alanını destekleyeceğiz” dedi.
Amerikan güçlerinin çekilmeye başlaması, Irak’ta planlanan genel seçimlerin üç ay öncesine denk geliyor.
Irak’ta başbakanlık görevini bir dönem daha yürütmek isteyen Ebadi, Irak’ın iki kilit müttefiki İran ve ABD’nin birbiriyle çoğu zaman rekabet halindeki çıkarlarını dengelemede uzun zamandır zorlanıyor.
Irak’tan çekilme ayrıca, Pentagon’un Çin’in hızla genişleyen ordusu ve giderek daha saldırgan hale gelen bir Rusya’yı Amerikan ordusunun en baştaki ulusal güvenlik öncelikleri olarak niteleyen Ulusal Savunma Stratejisi’ni yayınlamasının hemen sonrasına denk geliyor.
Savunma Bakanı Jim Mattis yeni stratejiyi tanıtırken yaptığı açıklamada, “ABD ulusal güvenliğinin ana odak noktasının artık terörizm değil, büyük güç rekabeti olduğunu” söylemişti.
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