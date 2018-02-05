ABD Irak’taki varlığını azaltıyor

Irak'ın kuzeybatısında yer alan ve ABD ile Irak ordusunun birlikte kullandığı Ayn Esad Hava Üssü'ndeki bir AP muhabiri de askeri birliklerin transfer edildiğini doğrulayan hareket gördüğünü bildirmişti.

Sözcünün açıklaması öncesinde uluslararası haber ajansı AP, Irak'taki bir Amerikan üssünde çalışan Batılı müteahhitlere dayandırdığı haberde, Amerikan askerlerinin yanlarında silah ve teçhizatla birlikte Irak’ı terk etmeye başladıklarını bildirmişti. Müteahhitler, askerlerin uçakla Irak'tan Afghanistan'a transfer edildiğini belirtmişti.

IŞİD'e karşı yürütülen savaşın sonra ermesi sebebiyle ABD'nin Irak'taki varlığının azaltılacağını belirten sözcü, bu işlemin henüz erken safhalarda olduğunu ve ABD'nin bölgeden tüm güçlerini geri çekeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Dillon: Koalisyonun varlığı alandaki ihtiyaca göre belirlenecek

ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, konuyla ilgili soruları "Irak'taki koalisyon güçlerinin varlığı alandaki duruma göre, ihtiyaçla orantılı olarak ve Irak hükümeti ile koordinasyon içerisinde olacak” şeklinde yanıtladı.

AP'ye konuşan Irak Başbakanı Haydar İbadi'ye yakın Iraklı üst düzey bir yetkili de, ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda ABD'nin Irak'ta konuşlu askerlerinin yüzde 60'ını geri çekeceğini söyledi. Bu anlaşmaya göre ABD, Irak ordusunu eğitmesi için 4 bin askerini bırakmayı planlıyor.

Pentagon'un Kasım ayında yayınladığı rapora göre Eylül sonu itibariyle Irak'ta 8 bin 892 ABD askeri bulunuyor.

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ta birçok toprak parçasını kontrol altına almasının ardından ABD aynı yıl Ağustos ayında Irak'ta hava saldırılarına başlamıştı. "Sınırlı” bir kapsamda başlayan askeri destek, Irak ordusunun IŞİD karşısında birçok yenilgi alması sonrasında ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkedeki varlığını giderek artırmasına neden olmuştu.

Irak Başbakanı İbadi Aralık ayında, ülkede IŞİD'in kontrolü altındaki son bölgeleri de geri aldıklarını ve örgüte karşı savaşı kazandıklarını açıklamıştı.

AP/DÇÜ,BK

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