Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor

Amerikalı yetkililer, İran yönetiminin yıllık tatbikatlarının tarihini öne almasının bölgede üsleri bulunan Washington'la tansiyonu giderek arttıracağını belirtti. İsminin saklı tutulmasını isteyen ABD'li kaynaklar, tatbikatın Washington'a mesaj vermek maksadıyla yapıldığını savundu.
ABD Merkez Komuta Karargahı özellikle Körfez'in güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda İran'ın askeri hareketliliğini doğruladı.
ABD Merkez Komuta Karargahı sözcüsü Denizci Yüzbaşı Bill Urban, İran'ın bölgedeki askeri faaliyetleriyle ilgili "Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde İran'ın askeri hareketliliğindeki artışın farkındayız." şeklinde konuştu.
Tahran yönetimi, Yemenli Husiler iki Suudi Arabistan petrol gemisine Kızıl Deniz'de saldırdıktan sonra hafta başında dünyanın en önemli petrol ticareti merkezlerinden Hürmüz Boğazını bloke etmekle tehdit etmişti.
Husilerin Kızıl Deniz'deki saldırılarının ardından 26 Temmuz'da Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ihracını askıya aldığını duyurmuştu.
Netanyahu: İran'a karşı uluslararası bir koalisyon olursa biz de katılırız
İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehditlerine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Hürmüz Boğazı'nı bloke ederse buna karşı oluşturulacak uluslararası askeri koalisyona katılacaklarını duyurdu. Netanyahu, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'nı bloke etmeye kalkarsa bunu önleme amacındaki uluslararası bir koalisyonla karşı karşıya kalacağına inanıyorum. Bu koalisyon İsrail Devleti'ni ve silahlarını da içinde barındıracak" dedi.
Yüzbaşı Urban, Tahran'ın bölgedeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade ederken "Uluslararası sularda özgürce denizcilik ticareti yapılabilmesini sağlamak için müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasını tek taraflı iptal etmesi ve bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları yeniden başlatması iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. ABD'nin yaptırımları sonrası 2018'in başından beri kötü giden ekonomi ve artan fiyatlar sebebiyle İran'da sokak gösterileri artış gösterdi.
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