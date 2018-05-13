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ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

İran’la nükleer anlaşmadan çekilen ABD, bu ülkeyle iş yapmayı sürdüren Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran’la iş yapmayı sürdüren Avrupalı şirketlere yaptırım uygulamayı düşündüklerini ifade etti.

İran’a karşı şahin tutumuyla bilinen Bolton, bu kararın diğer hükümetlerin tavrına bağlı olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Salı günü İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıklamış, bu ülkeye yönelik yaptırımların da yeniden yürürlüğe sokulacağını söylemişti.

Trump’ı ilk kutlayan İsrail olurken, anlaşmanın Avrupa’daki tarafları bu karara uymayacaklarını açıklamıştı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

2015’te İran, ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmadan sonra İran’ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya’ya gönderildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan denetçiler, İran’ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti. Buna karşılık, İran’a ekonomik yaptırımları kaldırma sözü verildi. İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı da elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN nükleer Avrupa

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valla ayıp etmiş!
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